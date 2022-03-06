Cô dâu tháng 3 Son Ye Jin sẽ chính thức lên xe hoa, sánh đôi bên chú rể Hyun Bin vào ngày 30/3 tới đây. Càng gần đến ngày cưới, dân tình càng thêm mong chờ ảnh cưới của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh.

Sáng ngày 6/3, dân tình ngạc nhiên khi "chị đẹp" tự tay đăng tải bức ảnh diện váy trắng bồng bềnh, thanh lịch trang cá nhân. Bức ảnh thu hút đến gần 900 ngàn lượt tim. Ai nấy đều thích thú trước diện mạo xinh đẹp hút hồn của cô dâu Son Ye Jin trong hình ảnh này. Người hâm mộ xôn xao và tò mò phải chăng người đẹp đăng ảnh cưới "nhá hàng" trước thềm hôn lễ?

Trong bức hình, nữ diễn viên khoe trọn nhan sắc nền nã, tươi tắn ở tuổi 39. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là trang phục dự sự kiện của vợ sắp cưới Hyun Bin. Cô nàng là đại sứ thương hiệu của hãng thời trang cao cấp Valentino từ tháng 03/2021. Vẻ ngoài sang chảnh, thần thái cuốn hút cùng gu thời trang đẳng cấp giúp Son Ye Jin trở thành cái tên được các hãng thời trang săn đón và "chọn mặt gửi vàng".

Theo Maeil Business News

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