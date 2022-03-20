Mới đây trong buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, Taeyong (NCT) đã liên tục nhận được nhiều cuộc gọi lạ khiến mic điện thoại của nam idol bị tắt.

Taeyong thú nhận với fan rằng có 1 số điện thoại lạ từ Mỹ cứ luôn gọi vào máy của mình. Nhìn vào biểu cảm của Taeyong, có thể thấy nam idol đang rất bực bội và buồn bã vì bị làm phiền. Taeyong thậm chí đã lên tiếng cảnh cáo fan cuồng (người Hàn gọi là sasaeng fan) đó bằng tiếng Anh rằng:

"Làm ơn, đừng gọi cho tôi nữa. Làm như thế bất lịch sự lắm. Tôi thật sự rất sợ. Nếu bạn biết số của tôi đi nữa thì cũng làm ơn đừng gọi cho tôi. Cầu xin bạn đấy".

Người hâm mộ của Taeyong cũng tỏ ra rất bức xúc trước chuyện này và liên tục yêu cầu các fan khác hãy tôn trọng quyền riêng tư và cuộc sống của Taeyong.

Với các idol Kpop, sasaeng fan là cụm từ vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Sasaeng fan là 1 bộ phận fan cuồng nhiệt 1 cách thái quá, có những hành động bồng bột đến đáng sợ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để tiếp cận, thậm chí là xâm phạm đến đời sống của thần tượng. Điều này đã biến những fan "đặc biệt" này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các idol Kpop. Không có gì là sasaeng fan không dám làm, từ xô ngã, đụng chạm, theo dõi, đột nhập vào nhà cho đến bắt cóc và thậm chí kinh khủng hơn là dọa giết idol.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/taeyong-nct-bay-to-su-so-hai-voi-fan-cuong-cau-xin-ho-dung-goi-cho-minh-khi-dang-livestream-456982.html