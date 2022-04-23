Top 3 ngôi sao Cbiz độn chiều cao bị netizen 'bóc mẽ' : Người thì cao một cách vô lý, kẻ thì bị cho lố lăng

Cúc Tịnh Y, Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư... là ba cái tên bị netizen ''bóc mẽ'' sự thật một cách không thương tiếc.
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Cúc Tịnh Y
Là ngôi sao có vóc dáng nhỏ bé nổi tiếng của showbiz Trung, chính vì vậy mà cô nàng luôn bị bắt gặp sử dụng ''chiêu thức'' để tăng chiều cao một cách đáng kể. Điển hình như trong Thư Sinh Xinh Đẹp, cô phải đóng với toàn những bạn diễn nam cao trên mét tám.
Chính vì vây, nên cô nàng buộc phải sử dụng đến những chiếc giày độn để làm sao phù hợp, khi đóng cạnh bạn diễn. Tuy nhiên, đôi lúc điều này lại làm cho cô nàng di chuyển khá cồng kềnh và khó có thể vừa đống đạt, bởi chiếc giày cao thực sự rất khó di chuyển.
Triệu Lệ Dĩnh
Vốn là nữ diễn viên hạng A xứ Trung được nhiều người yêu mến, nhờ vào khả năng diễn xuất lẫn sự xinh đẹp của mình. Đặc biệt, mỗi bộ phim mà cô nàng đóng luôn tạo nên chemistry với bạn diễn và luôn được fan ghép đôi với các nam thần.
Tuy nhiên, ít ai biết được để luôn đứng cạnh bạn diễn sao cho đồng đều của một cặp đôi yêu đương Nữ diễn viên vẫn luôn dùng giày độn trên phim trường.
Triệu Lộ Tư
Mới đây trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ đang phát sóng, Triệu Lộ Tư bị phát hiện đi đôi giày độn đến 20 phân trong một cảnh quay. Điều này không chỉ khiến đoàn làm phim bị chê cười vì biên tập cẩu thả, mà CĐM cũng tỏa ra nghi ngờ với chiều cao thật sự của cô nàng và cho rằng chiều cao 1m63 chỉ là do cô nàng bịa đặt.