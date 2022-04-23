Top 3 ngôi sao Cbiz độn chiều cao bị netizen 'bóc mẽ' : Người thì cao một cách vô lý, kẻ thì bị cho lố lăng

Cúc Tịnh Y

Chiếc giày độn quá cao của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Là ngôi sao có vóc dáng nhỏ bé nổi tiếng của showbiz Trung, chính vì vậy mà cô nàng luôn bị bắt gặp sử dụng ''chiêu thức'' để tăng chiều cao một cách đáng kể. Điển hình như trong Thư Sinh Xinh Đẹp, cô phải đóng với toàn những bạn diễn nam cao trên mét tám.

Chính vì vây, nên cô nàng buộc phải sử dụng đến những chiếc giày độn để làm sao phù hợp, khi đóng cạnh bạn diễn. Tuy nhiên, đôi lúc điều này lại làm cho cô nàng di chuyển khá cồng kềnh và khó có thể vừa đống đạt, bởi chiếc giày cao thực sự rất khó di chuyển.