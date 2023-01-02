Tưởng 'nắm chắc' giải Hoa Đỉnh, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chị em tốt 'hớt tay trên'

Sao quốc tế 02/01/2023 12:49

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Lưu Diệc Phi "trắng tay" ở giải Hoa Đỉnh lần thứ 35.

Vừa qua, sau khi đề cử Giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 35 được BTC công bố, khán giả không khỏi vui mừng và tự hào khi Lưu Diệc Phi ghi tên vào hạng mục quan trọng, sánh ngang với các gương mặt hàng đầu Cbiz. Nhờ thành công của Mộng Hoa Lục với vai Triệu Phán Nhi, Lưu Diệc Phi được dự đoán nắm chắc giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim cổ trang năm nay.

Tưởng 'nắm chắc' giải Hoa Đỉnh, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chị em tốt 'hớt tay trên' - Ảnh 1

Thế nhưng, kết quả cuối cùng khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì "thần tiên tỷ tỷ" lại hoàn toàn trắng tay. Thay vào đó, chị em tốt của cô là Liễu Nham – vai Tôn Tam Nương trong Mộng Hoa Lục mới là sao nữ nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim cổ trang.

Tưởng 'nắm chắc' giải Hoa Đỉnh, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chị em tốt 'hớt tay trên' - Ảnh 2

Trước đó, Mộng Hoa Lục là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng, kể từ Thần điêu đại hiệp (2006). Trang CCTV đánh giá Mộng hoa lục là một trong 3 bộ phim truyền hình "đại bạo" (nổi bật về chất lượng, tỷ lệ người xem lẫn chỉ số truyền thông tích cực) của năm 2022. Phim được chấm 8/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban. Vì lẽ đó, với kết quả giải Hoa Đỉnh, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối thay Lưu Diệc Phi khi trượt mất giải thưởng lần này.

Tưởng 'nắm chắc' giải Hoa Đỉnh, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chị em tốt 'hớt tay trên' - Ảnh 3

Mặt khác, cũng tại giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 35, Triệu Lệ Dĩnh lại gặt hái thành tích lớn khi đã trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim hiện đại với dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Trong năm 2022 này, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất màn ảnh nhỏ với hai dự án chính kịch là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Cả hai bộ phim này đều được đánh giá rất cao và thu về vô số lời khen ngợi của khán giả. Vì vậy dân tình cho rằng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này.

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