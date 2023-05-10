Sức khoẻ hiện tại của 76 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc sữa chua

Xã hội 10/05/2023 06:10

Vào ngày 9/5, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, có 76 trẻ phải đi cấp cứu, nguyên nhân nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 9/5, ông Lê Đức Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, hiện Bệnh viện đang tiếp nhận hơn 50 bệnh nhân (trẻ em mầm non xã Thượng Sơn, xã Thuận Sơn) để cấp cứu nghi liên quan đến ngộ độc sữa.

Cũng theo ông Hải, phía bệnh viện đang tiếp nhận 51 cháu được cấp cứu tại đây. Hiện con số các cháu từ dưới xã đưa lên cấp cứu tại bệnh viện vẫn đang tăng lên.

Còn ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận, hiện các cháu vẫn đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Đô Lương. Đa phần các cháu không bị nặng. Tuy nhiên, phụ huynh đưa lên bệnh viện cho an tâm.

Sức khoẻ hiện tại của 76 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc sữa chua - Ảnh 1
Các cháu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nhà trường báo cáo thì chiều cùng ngày trường mầm non Thuận Sơn cho các cháu uống sữa chua. Khả năng có thể nghi ngộ độc do liên quan đến uống sữa chua. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đang tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hơn 50 trẻ mầm non xã Thuận Sơn nghi ngộ độc.  

Sau khi xuất hiện các biểu hiện ngộ độc thực phẩm, trẻ được chuyển đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn để chăm sóc, điều trị. Một số trẻ đã được phụ huynh đưa thẳng lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Sức khoẻ hiện tại của 76 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc sữa chua - Ảnh 2
Nguyên nhân ngộ độc nghi do trẻ ăn sữa chua - Ảnh: Internet
Sức khoẻ hiện tại của 76 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc sữa chua - Ảnh 3

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bắt đầu từ 18-20h, ngày 9/5 nhiều cháu học tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn xuất hiện tình trạng mất nước nhẹ, đang được bù nước điện giải, theo dõi, điều trị tích cực, chưa có chuyển biến xấu.

Ngay lập tức các cháu được đưa vào Trạm y tế xã Thuận Sơn để cấp cứu. Quá lo lắng, nhiều phụ huynh đã tức tốc đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để được cấp cứu an tâm hơn.

Hiện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Đô Lương cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra.

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