Tiền Giang: Trang trại nuôi gà bị sạt lở, 10.000 con gà chìm xuống sông

Vụ sạt lở đã nhấn chìm một phần trang trại nuôi gà đẻ của anh A. và làm chết khoảng 10.000 con gà đang đẻ trứng. Theo ước tính, thiệt hại ban đầu vào khoảng 5 tỉ đồng.
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Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 23/5, một phần trang trại nuôi gà đẻ của anh A. tại ấp Hòa Thạnh, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo bất ngờ bị sụp xuống sông Tiền.
Dù đoạn này trước đây đã được người dân kè kiên cố, tuy nhiên vẫn bị sạt lở. Theo ghi nhận, đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, sâu vào trang trại gà khoảng hơn 20m.
Vụ sạt lở đã nhấn chìm một phần chuồng trại, bờ kè, cây cối xuống sông và làm chết khoảng 10.000 con gà đang đẻ trứng. Theo ước tính của anh A., thiệt hại ban đầu vào khoảng 5 tỉ đồng.
Hiện sạt lở vẫn đang tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại khu vực này. Theo anh A. thời gian gần đây, trên tuyến sông Tiền đoạn gần khu vực trang trại gà của anh thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép.
Dẫn tin từ Báo Nhân Dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Ninh cho biết, nguyên nhân dẫn đến sạt lở trên có một phần là do khai thác cát trái phép. Thời gian qua, chính quyền xã đã quyết liệt đấu tranh, nhưng không đủ lực, chức năng giải quyết cũng không có.
Gần đây, bãi cát của một hộ dân cách trại gà này khoảng 500m cũng bị sạt lở xuống sông Tiền, với diện tích đất khoảng 1.500m2. Cát, thiết bị máy móc, phương tiện cũng bị sạt lở cuốn xuống sông Tiền.