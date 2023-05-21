Liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất trong 2 ngày, chia cắt đường giao thông ở Hậu Giang

Theo thông tin từ VOV, sáng 21/5, ông Trần Thanh Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi- Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, tại huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 3 điểm sạt lở bờ kênh.

Đến 8h sáng 21/5 tiếp tục xảy sạt lở đất tại hộ bà Lê Kim Quyên ở kênh Thạnh Đông, ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh. Điểm sạt lở dài 15m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích mất đất hơn 60m2, làm mất lộ giao thông nông thôn.

Vào lúc 2h sáng 21/5 đã xảy ra sạt lở đất tại hộ ông Diệp Ngọc Bảnh ở kênh Mái Dầm, ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu. Điểm sạt lở dài hơn 20m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 7m, diện tích mất đất hơn 140m, làm mất lộ giao thông nông thôn.



Vụ sạt lở đất ở kênh Mái Dầm, ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành - Ảnh: VOV

Cũng theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ sạt lở thứ nhất xảy ra lúc 23h ngày 20/5 tại kênh Mái Dầm, ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu. Chiều dài sạt lở 10m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích đất bị mất khoảng 40m2. Sạt lở làm mất đất đường giao thông nông thôn, ước thiệt hại 10 triệu đồng.

Nguyên nhân các vụ sạt lở là do ảnh hưởng dòng chảy. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Châu Thành đã xuống hiện trường phối hợp UBND sở tại điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, ngày 15/5, tại bờ kênh Xáng Cái Côn, ấp Đông An 2A, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũng đã xảy ra vụ sạt lở chiều dài 60m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 6m, diện tích đất bị mất 360m2, ước thiệt hại 540 triệu đồng.

Hồi tháng 3/2023, tại huyện Châu Thành cũng đã xảy ra hai vụ sạt lở làm mất hàng trăm m2 đất, thiệt hại 125 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra sạt lở 21 điểm; chiều dài sạt lở 445m; diện tích đất mất hơn 2.200m2; ước thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.