TP.HCM: Cận cảnh nhà nghiêng ngả, có nguy cơ sụp đổ ở khu vực sạt lở bờ kênh Thanh Đa

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, phạm vi khu vực sạt lở nằm ở bờ phải kênh Thanh Đa , dài khoảng 220m, rộng khoảng 2,5m, chiều sâu sụt lún khoảng 0,5 - 0,8m, một số vị trí sụt lún đến 1m. Các nhà dân dọc bờ kè tường bị nứt, nhà nghiêng đổ về phía bờ sông có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vỉa hè sụt lún nghiêng từ phía bờ sông về phía nhà dân - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Nhiều người dân tỏ ra khá lo lắng khi chứng kiến bờ kè ngày càng sụt lún nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, có thể ảnh hưởng đến các nhà liền kề phía trong - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 26/6, Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Quản lý Đường thủy, UBND quận Bình Thạnh kiểm tra sự cố sạt lở xảy ra ở khu vực kênh Thanh Đa (thuộc phường 25). Vị trí nguy cơ sạt lở nguy hiểm được xác định thuộc bờ phải kênh Thanh Đa, cách hạ lưu cầu Kinh khoảng 50m.

Trước đó, ngày 22/6, Trung tâm Quản lý đường thủy phát hiện và ghi nhận trên hành lang mặt kè (lát gạch con sâu) xuất hiện một số vị trí gạch bị bong tróc và sụt lún nhỏ.

Từ ngày 24 đến 26/6, khu vực này xảy ra sụt lún, công trình kè và khu vực tiếp giáp kè bị dịch chuyển vị trí (chuyển vị).

Nền của một căn nhà đã bị sụp xuống khoảng 20-50cm - Ảnh: Báo Dân Việt