Vụ sạt lở khiến bảy người thương vong, 1 nhà dân bị hư hại hoàn toàn ở Đà Lạt được xác định có nhiều sai phạm trong xây dựng nên công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/7, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 29/6. Công trình xây dựng có taluy bị sập - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo đại tá Trần Vĩnh Phú, ngay sau khi xảy ra sự việc, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã xác định có dấu hiệu vi phạm nên đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra. Đến thời điểm hiện tại, sau hơn ba ngày quyết liệt điều tra, công an TP. Đà Lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 1/7, tại khu vực phường 10, TP. Đà Lạt tiếp tục xảy ra sạt lở, một bờ taluy sạt xuống phía bên dưới gây hư hại 1 căn nhà. Cũng chính tại khu vực này vào rạng sáng 29/6 đã xảy ra sự việc sạt lở bờ taluy khiến 1 biệt thự sạt trượt xuống bên dưới làm 2 người chết, 5 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hại hoàn toàn. Bờ taluy tại Đà Lạt tiếp tục xảy ra sạt lở - Ảnh: Báo Lao động Chính quyền TP. Đà Lạt đang xử lý nền đất tại khu vực sạt lở để tránh vết nứt gãy lan rộng. Trong quá trình xử lý, bờ taluy bất ngờ nứt gãy, rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám. Thời điểm nay khu vực xung quanh đã được phong tỏa nên không gây thiệt hại về người. Tuy vậy, một căn nhà phía dưới đã bị hư hại sau khi bờ taluy rơi xuống.

Liên quan đến vụ sạt lở vào sáng 29/6 làm 2 người chết tại phường 10, UBND TP. Đà Lạt đã yêu cầu cán bộ, viên chức, công chức tại một số cơ quan, đơn vị liên quan không đi khỏi địa bàn, chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra. Về trách nhiệm quản lý nhà nước, UBND TP. Đà Lạt đã tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân Trưởng phòng và các tập thể, cá nhân liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực trên.

Chủ động đánh sập bờ taluy còn lại ở khu vực có 7 người thương vong tại Đà Lạt Chính quyền thành phố Đà Lạt đã thông qua đề nghị đánh sập bờ taluy còn lại để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-lo-taluy-khien-7-nguoi-thuong-vong-1-nha-dan-bi-hu-hai-hoan-toan-o-da-lat-chinh-thuc-khoi-to-vu-an-597885.html