Chủ động đánh sập bờ taluy còn lại ở khu vực có 7 người thương vong tại Đà Lạt

Đời sống 01/07/2023 21:33

Chính quyền thành phố Đà Lạt đã thông qua đề nghị đánh sập bờ taluy còn lại để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc.

Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối 1/7/2023 lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết  ãnh đạo UBND TP Đà Lạt, địa phương đã đánh sập bờ taluy bằng bêtông cao hàng chục mét trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 - nơi bị sạt lở khiến 2 người tử vong trước đó. 

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Thời điểm taluy bê tông được chủ động đánh sập - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM.

 

Việc làm này bắt nguồn từ những lo ngại vách taluy cao, nằm cheo leo có thể sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người và tài sản của nhân dân. Qua khảo sát bờ taluy này cách mặt đường phía dưới khoảng 30m, độ cao thẳng đứng, xuất hiện nhiều vết rạn nứt, không đảm bảo an toàn. Đơn vị chuyên môn thực hiện đào múc các lớp đất đá bên trong, sau đó chủ động đánh sập bờ taluy này vào chiều nay.

Thời điểm các lực lượng chức năng chủ động giật sập bờ taluy, chính quyền địa phương này đã chủ động di dời người và tài sản khỏi khu vực này nên đã không gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt khu vực này cũng được giăng dây nghiêm cấm những người không phận sự ra vào.

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Khu vực chính quyền cho phép chủ đầu tư giật sập bờ taluy chiều ngày 1/7 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt thì hiện thời tiết TP khá tốt, khô ráo nên các bộ phận vẫn tiếp tục khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan tại hiện trường.

Theo thông tin từ VietnamNet, theo người dân, khi taluy bị đánh sập, các khối bêtông nặng hàng chục tấn rơi xuống, bụi bốc lên mù mịt. Đây là khu vực trước đó bị sạt lở khiến 3 căn nhà hư hỏng; 7 người mắc kẹt, trong số đó 2 công nhân tử vong vào rạng sáng 29/6.

Trước đó, mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều nơi ở Đà Lạt bị sạt lở, trong đó có công trình trong hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, khiến 2 người chết, nhiều nhà dân bên dưới hư hỏng.

Chủ động đánh sập bờ taluy còn lại ở khu vực có 7 người thương vong tại Đà Lạt - Ảnh 3
Khu vực bị sạt lở khiến 2 người chết trước đó - Ảnh: VietnamNet

 

Chính quyền Lâm Đồng yêu cầu công an vào cuộc điều tra; đình chỉ Trưởng phòng Quản lý đô thị Đà Lạt, để làm rõ sự việc. TP Đà Lạt cũng yêu cầu những cán bộ liên quan vụ sạt lở không được rời khỏi địa phương, để phối hợp điều tra với cơ quan công an.

Tiếp tục sạt lở tại bờ taluy nơi có 7 người thương vong ở Đà Lạt, 1 nhà dân bị hư hại hoàn toàn

Tiếp tục sạt lở tại bờ taluy nơi có 7 người thương vong ở Đà Lạt, 1 nhà dân bị hư hại hoàn toàn

Ở Đà Lạt tiếp tục sạt lở tại bờ taluy cao hơn 30 mét khiến 1 nhà dân bị sập và hư hại toàn bộ. Đáng nói đây chính là vị trí bị sạt lở trước đó đã khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

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