Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, xác định nguyên nhân ban đầu cũng như biện pháp khắc phục.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 1/7, theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân chính dẫn tới sự việc đau lòng trên là do những ngày qua, tại khu vực TP. Đà Lạt liện tục có mưa lớn. Phía trên bờ taluy bị sập đổ, chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Lượng nước thấm xuống đất nhiều cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên taluy. Đây là nguyên nhân khiến bờ taluy mất khả năng chịu lực dẫn đến sạt lở, đổ trượt xuống phía dưới. Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Công an nhân dân Các thửa đất phía trên, nơi có bờ taluy do 4 hộ gia đình quản lý, sử dụng khi xảy ra sự cố, tại khu đất với diện tích khoảng 2.153m2, 4 hộ gia đình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Đoạn taluy xảy ra sự cố nằm dọc theo ranh đất công trình phía taluy âm, gồm 2 cấp taluy cách nhau 1,2m, chiều dài khoảng 29m.

Vụ sạt lở gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân xung quanh - Ảnh: Báo Công an nhân dân Hiện nay, phần bờ taluy trên cùng còn lại (một nửa đã đổ sập) xuất hiện một số vết nứt trên bề mặt, có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt, mất an toàn xung quanh khu vực. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời một số gia đình phía dưới bờ taluy này. Theo thông tin từ báo Pháp luật TP. HCM, vào ngày 1/7, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về sự cố sạt lở taluy làm hai người chết, năm người bị thương xảy ra lúc rạng sáng ngày 29/6, tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ sạt lở xảy ra khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, Sở Xây dựng cho biết vị trí sạt lở là công trình taluy chắn đất có tổng chiều dài 381 mét, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Công trình này được xây dựng trên bốn thửa đất thuộc tờ bản đồ số 4 và được UBND TP Đà Lạt cấp giấy phép xây dựng ngày 29/3/2021. Thời điểm xảy ra sự cố, hạng mục taluy đã hoàn thành thi công khoảng một năm trước, hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Các biện pháp khắc phục hậu quả đã được đưa ra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Đối với phần taluy còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đất đắp tại đỉnh taluy, có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt, gây mất an toàn xung quanh khu vực. Biện pháp khắc phục ban đầu là giảm áp lực lên taluy bằng biện pháp lấy đất sau lưng tường, tạo dòng thoát nước tại khu vực, phủ bạt phần đất trên đỉnh taluy, hạn chế nước mặt ngấm vào đất làm tăng áp lực lên thân tường.

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