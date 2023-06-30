Hệ thống tra cứu điểm bị lỗi, nhiều học sinh ở Hà Nội khóc nức nở vì tưởng bị trượt

Theo đó, ngày 15/6, sau khi công bố điểm thi vào lớp 10 năm nay, nhiều thí sinh có nhu cầu đã gửi đơn xin phúc khảo bài thi. Nhà trường thực hiện xem xét, chấm lại và công bố điểm phúc khảo của thí sinh vào ngày 29/6. Kết quả phúc khảo này được nhà trường chấm kỹ lưỡng và có chữ ký, dấu đỏ xác nhận của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, Chiều 30/6, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) xác nhận hệ thống tra cứu điểm vào lớp 10 của trường bị trục trặc gây hiểu lầm điểm của nhiều thí sinh, trong đó một số em từ đỗ thành trượt.

Đến 8h sáng nay (30/6) nhiều phụ huynh, thí sinh phản ánh thông tin sai lệch, trường đã khẩn trương kiểm tra và khắc phục sự cố. Trường cũng đã gửi lời xin lỗi phụ huynh học sinh trên trang web chính thức.

Tuy nhiên, trong quá trình nhập liệu điểm lên hệ thống tra cứu, bộ phận kỹ thuật đã nhầm lẫn khiến điểm phúc khảo của thí sinh bị sai.

Trường THPT chuyên Sư phạm đăng tải thông tin đính chính về việc tra cứu thông tin bị lỗi - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Ngay khi phát hiện ra sự cố lỗi phần mềm, nhà trường đã đăng tải thông tin đính chính, đồng thời gửi lời xin lỗi phụ huynh học sinh trên trang web nhà trường. Cũng theo hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên nhà trường gặp phải sự cố này.

Về nghi ngại điểm gốc công bố có lỗi như thế này hay không, ông Tiến cho biết hoàn toàn không có điều đó.

"Sau khi phát hiện ra lỗi nhầm lẫn, bộ phận công nghệ thông tin đã gỡ phần mềm trục trặc và bộ phận kỹ thuật rà soát lại, đồng thời đăng kết quả mới", Hiệu trưởng nhà trường nói.

Ông khẳng định, điểm thi phúc khảo chúng tôi có bản cứng, có chữ ký và dấu đỏ. Việc sai sót chỉ diễn ra từ khâu cập nhật điểm từ bản cứng ra phần mềm tra cứu và theo kỹ thuật thông báo, nhầm lẫn này chủ yếu xảy ra với các em thi chuyên Anh.

Trước đó, ngày 1/6, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10. Với khoảng 6.100 thí sinh tham dự, kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm nay đông nhất kể từ năm 2018.

Những năm gần đây, số học sinh đăng ký thi vào trường này dao động 4.500-5.400. Trong khi đó, chỉ tiêu gần như không thay đổi. Riêng năm 2023, trường tuyển 315 học sinh cho 7 lớp chuyên.