Ngoài ra, qua vận động nguồn xã hội, TP Đà Lạt cũng đã trao tổng cộng 19,8 triệu đồng cho 3 trường hợp bị thương nhẹ trong vụ sạt lở.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 2 giờ 30 sáng 29/6, bờ kè ta luy đúc bằng bê tông khu vực hẻm 36 Hoàng Hoa Thám bị sạt trượt kéo theo hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khiến nhiều người dân không kịp trở tay, một số người bị vùi lấp.

Sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (sinh năm 1978) và chồng là ông Phạm Khánh (sinh năm 1976, cùng trú tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), là công nhân ngủ lại để trông coi công trình.

Khối bê tông khổng lồ bị sạt trượt san bằng ngôi nhà 2 tầng - Ảnh: báo Thanh niên

Tại hiện trường, một khối bê tông khổng lồ bị sạt trượt san bằng ngôi nhà 2 tầng, 1 lán trại của công nhân cạnh nhà này bị vùi lấp cùng một số nhà khác bị nghiêng, sập một phần. Con đường hẻm 36 Hoàng Hoa Thám nối qua đường Khe Sanh bị đất đá, bê tông chắn lấp không thể lưu thông.

Anh Lê Minh Quân (người dân sống cạnh hiện trường sạt lở) kể lại: "Khuya hôm qua, tôi nghe một tiếng động rất lớn, điện chớp nháy, tôi mới chạy ra xem thì thấy hiện trường (tan hoang) như vậy. Ta luy sập xuống, nhà thì đổ, mọi người hô hoán, la thất thanh. Tôi có chạy xuống căn biệt thự 4 tầng phụ giúp và kéo ra được 1 người".

Ngay sau khi vụ sạt trượt bờ kè ta luy xảy ra, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo TP. Đà Lạt có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện việc cứu người đang mắc kẹt trong những ngôi nhà và khối đất đá.