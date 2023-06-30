Sau khi xảy ra sự việc sạt lở làm 2 người tử vong, các đơn vị, ban ngành, người dân bước đầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.
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Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phòng, UBND TP. Đà Lạt hỗ trợ 36 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 30 triệu đồng, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Lạt hỗ trợ 10 triệu đồng, UBND phường 10 hỗ trợ 17 triệu đồng, Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám hỗ trợ 10 triệu đồng, chủ nhà và đơn vị thi công hỗ trợ 85 triệu đồng (tổng cộng 209 triệu đồng).
Ngoài ra, qua vận động nguồn xã hội, TP Đà Lạt cũng đã trao tổng cộng 19,8 triệu đồng cho 3 trường hợp bị thương nhẹ trong vụ sạt lở.
Sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (sinh năm 1978) và chồng là ông Phạm Khánh (sinh năm 1976, cùng trú tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), là công nhân ngủ lại để trông coi công trình.
Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 2 giờ 30 sáng 29/6, bờ kè ta luy đúc bằng bê tông khu vực hẻm 36 Hoàng Hoa Thám bị sạt trượt kéo theo hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khiến nhiều người dân không kịp trở tay, một số người bị vùi lấp.
Tại hiện trường, một khối bê tông khổng lồ bị sạt trượt san bằng ngôi nhà 2 tầng, 1 lán trại của công nhân cạnh nhà này bị vùi lấp cùng một số nhà khác bị nghiêng, sập một phần. Con đường hẻm 36 Hoàng Hoa Thám nối qua đường Khe Sanh bị đất đá, bê tông chắn lấp không thể lưu thông.
Anh Lê Minh Quân (người dân sống cạnh hiện trường sạt lở) kể lại: "Khuya hôm qua, tôi nghe một tiếng động rất lớn, điện chớp nháy, tôi mới chạy ra xem thì thấy hiện trường (tan hoang) như vậy. Ta luy sập xuống, nhà thì đổ, mọi người hô hoán, la thất thanh. Tôi có chạy xuống căn biệt thự 4 tầng phụ giúp và kéo ra được 1 người".
Ngay sau khi vụ sạt trượt bờ kè ta luy xảy ra, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo TP. Đà Lạt có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện việc cứu người đang mắc kẹt trong những ngôi nhà và khối đất đá.