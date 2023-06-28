Nhóm bạn trẻ gồm 7 người từ TP. Nha Trang đến thác Edu để vui chơi nhưng không may bị đuối nước và 1 người tử vong.
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Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, khoảng 9 giờ sáng 28/6, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tìm được thi thể anh Hồ Hoàng Th. (quốc tịch Na Uy, sinh năm 2003, trú tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) - bị mất tích khi tắm thác Edu, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vào hôm 27/6.
Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền địa phương.
Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, vào chiều 27/6, một nhóm bạn trẻ gồm 7 người từ TP. Nha Trang đến thác Edu để vui chơi.
Nhóm thanh niên gồm 5 nam và 2 nữ đến chơi tại thác Edu, sự việc xảy ra 13 giờ 15 phút cùng ngày, trong nhóm này có 4 người xuống tắm hồ bên dưới thác Edu. Trong lúc tắm anh Hồ Hoàng Th. bị chuột rút và chìm mất tích.
Được biết, thác Edu là nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp và hoang sơ. Nơi đây được nhiều bạn trẻ tìm đến để thăm quan, du lịch trải nghiệm.