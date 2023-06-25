Năm nay, lịch thi của các tỉnh được đẩy sớm hơn do lịch thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 thay vì đầu tháng 7 như thường lệ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, giai đoạn thi tuyển vào lớp 10 trên toàn quốc 2023 đã kết thúc, hiện giờ các tỉnh đang tiến tới giai đoạn công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2023 - 2024.

Theo kế hoạch, từ ngày 5-9/6, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức chấm bài thi của thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Là một trong những tỉnh tổ chức thi sớm nhất, Phú Yên dự kiến sẽ hoàn tất công tác chấm thi chậm nhất vào 10/6 và công tác xét trúng tuyển từ 15/6 đến 30/7.

Ngày 12/6, thí sinh sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trước đó đăng nhập vào phần mềm hệ thống tuyển sinh trực tuyến Hải Dương: https://haiduong-thpt.tsdc.edu.vn/ để tra cứu điểm thi. Ngoài ra, thí sinh nào đăng ký sẽ được gửi điểm thi qua tin nhắn điện thoại.

Ngày 24/6, tỉnh này sẽ công bố kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1.

Ngay sáng nay (8/6), Sở GD&ĐT TPHCM sẽ triển khai công tác chấm thi lớp 10 năm học 2023 - 2024 với việc họp hội đồng, làm phách…

Công tác chấm thi sẽ chính thức thực hiện từ ngày 12/6. Mỗi bài thi được chấm 2 vòng độc lập bởi 2 cán bộ chấm thi của 2 tổ chấm thi khác nhau.

Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, những ngày qua, tại TP.HCM, ngay sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm thi lớp 10, nhiều phụ huynh, học sinh bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 từ một số trường trên địa bàn. Nhiều tin nhắn nêu rõ họ tên, năm sinh, quê quán và số báo danh của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

Tin nhắn báo trúng tuyển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao thông báo trúng tuyển lại được gửi đến từ những trường họ không hề đăng ký nguyện vọng. Phải chăng thông tin của học sinh đã bị lộ? Hơn nữa, Sở GD&ĐT chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường sao lại có thông báo trúng tuyển.

Liên quan đến vấn đề này, một đơn vị từng gửi tin nhắn trúng tuyển đến thí sinh thừa nhận việc có được thông tin của học sinh và phụ huynh là thông qua những buổi tư vấn hướng nghiệp tại các trường. Qua quá trình trao đổi, hướng nghiệp, tiếp xúc, trường đã xin thông tin để cập nhật lên dữ liệu. Dữ liệu này sẽ được dùng để thông báo chiêu sinh cho năm học 2023-2024.

Về phía Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã nắm thông tin và chuyển vụ việc sang cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý phụ huynh và học sinh cần nắm chắc các khung thời gian sau khi biết điểm thi Sở đã công bố để biết, thực hiện, tránh hoang mang.

Nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao thông báo trúng tuyển lại được gửi đến từ những trường họ không hề đăng ký nguyện vọng. Phải chăng thông tin của học sinh đã bị lộ? Hơn nữa, Sở GD&ĐT chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường sao lại có thông báo trúng tuyển.

Liên quan đến vấn đề này, một đơn vị từng gửi tin nhắn trúng tuyển đến thí sinh thừa nhận việc có được thông tin của học sinh và phụ huynh là thông qua những buổi tư vấn hướng nghiệp tại các trường. Qua quá trình trao đổi, hướng nghiệp, tiếp xúc, trường đã xin thông tin để cập nhật lên dữ liệu. Dữ liệu này sẽ được dùng để thông báo chiêu sinh cho năm học 2023-2024.

Về phía Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã nắm thông tin và chuyển vụ việc sang cơ quan công an để phối hợp xử lý. Sở GD&ĐT cũng lưu ý phụ huynh và học sinh cần nắm chắc các khung thời gian sau khi biết điểm thi Sở đã công bố để biết, thực hiện, tránh hoang mang.

Ngày 23/6, Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp. Ngay từ thời điểm công bố cho đến 17 giờ chiều 30-6-2023, thí sinh căn cứ theo điểm chuẩn để nộp hồ sơ trúng tuyển vào các Trường THPT có đăng ký nguyện vọng.

Dự kiến ngày 30-6 sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo. Ngày 5-7, trường THPT chuyên, tích hợp tổ chức nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo và nhập lên phần mềm.

Ngày 10-7, Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024. Từ ngày 11-7 đến 1-8: Thí sinh trúng tuyển THPT nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ ngày 1-8, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã diễn ra với gần 96.000 thí sinh tham dự. Trong đó 6.941 em đăng ký thi chuyên, 1.147 đăng ký thi tích hợp và 88.237 em đăng ký xét 3 nguyện vọng thường. Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm 3 môn văn, toán, ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có).