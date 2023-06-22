TP. HCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo trúng tuyển sinh lớp 10

Đời sống 22/06/2023 06:54

Sở GDĐT TP.HCM cảnh báo việc kẻ gian nhắn tin thông báo trúng tuyển vào lớp 10, yêu cầu phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học là giả mạo.

Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 21/6, một số học sinh tại TP. HCM nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể, có học sinh nhận được thông báo trúng tuyển vào Trường THPT Tân Bình. Thông báo này còn ghi rõ họ, tên, số báo danh, quê quán của thí sinh và đề nghị đến trường nộp hồ sơ vào ngày 10/7, hạn chót nộp hồ sơ là ngày 1/8.

Đồng thời tin nhắn cũng thông báo thí sinh trên trúng tuyển nguyện vọng 2 và đưa địa chỉ trường để thí sinh đến nộp hồ sơ.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. HCM, khẳng định thông tin trên là giả mạo. "Sở GDĐT đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định"- ông Minh cho biết.

Hiện nay Sở GDĐT TP. HCM chưa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh sẽ căn cứ vào điểm và nguyện vọng đã đăng ký để biết mình có trúng tuyển vào trường hay không. Đồng thời, danh sách thí sinh trúng tuyển cũng sẽ được gửi về các trường THPT.

Theo dự kiến ngày 24/6, Sở GDĐT TP. HCM sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 hệ chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Ngày 10/7 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ thường.

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Xuất hiện tin nhắn giả mạo - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, số báo danh trong tin nhắn gửi đến phụ huynh chính xác là của thí sinh N.Q.C. Thí sinh này vừa kết thúc đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và đã có kết quả thi trên hệ thống. Tuy nhiên, các thông tin như ngày tháng năm sinh, quê quán thì trên hệ thống của Sở GDĐT TP.HCM không thể hiện.

Liên quan đến tin nhắn này, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM khẳng định, đây là tin nhắn giả mạo. Ông Minh cũng lưu ý, Sở đã có hướng dẫn chi tiết về các mốc thời gian sau khi công bố điểm thi lớp 10, do đó, phụ huynh, học sinh hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

TP. HCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo trúng tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2
Cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định - Ảnh: báo Dân Việt

Hiện tại, Sở GDĐT TP.HCM đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định.

Cùng ngày, website của Trường THPT Tân Bình cũng cảnh báo, sau khi Sở GDĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn (dự kiến ngày 10/7), Trường THPT Tân Bình mới có thông báo chính thức về việc nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển.

Vì vậy, trong thời điểm hiện nay, Trường THPT Tân Bình không gửi bất kỳ tin nhắn trúng tuyển nào đến phụ huynh hoặc học sinh. Những tin nhắn gửi đến thời gian này là tin nhắn giả mạo.

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