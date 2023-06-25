Thí sinh được mang và không mang những gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đời sống 25/06/2023 00:38

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thuận lợi nhất, các thí sinh lưu ý chỉ nên mang những vật dụng này vào phòng thi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT năm nay quy định rõ những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Cụ thể, thí sinh được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam đối với môn địa lý.

Thí sinh được mang và không mang những gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 1
Các em học sinh đang ôn tập cho kỳ thi THPT - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

So với năm ngoái, quy chế này có 2 điểm mới. Thứ nhất, đã bãi bỏ quy định thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT cũng không còn quy định danh mục máy tính bỏ túi như các năm trước mà chỉ yêu cầu “không có chức năng soạn thảo văn bản”.

Thí sinh được mang và không mang những gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 2
Lịch thi THPT 2023 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Về vấn đề này, tại hội nghị trực tuyến về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Hùng Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ quyết định không ban hành danh mục các máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi do thị trường này đang biến động liên tục, rất khó để nêu rõ loại nào được sử dụng. Do đó, các trường cần hướng dẫn thí sinh sử dụng thiết bị phù hợp.

Theo thông tin từ VnExpress, các vật dụng khác bị cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, các loại vũ khí, chất gây cháy nổ và các tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử.

Nếu cố tình mang vào, thí sinh bị đình chỉ thi, đồng nghĩa bị hủy kết quả toàn bộ bài làm, không được công nhận tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, có 50 em vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi. Trong đó, 6 em mang và sử dụng tài liệu, 44 em khác mang và dùng điện thoại trong phòng thi.

Thí sinh được mang và không mang những gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 3
Những vật dụng không được phép mang vào phòng thi - Ảnh: VnExpress

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Thí sinh phải làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Năm ngoái, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp là 98,57%.

TP. HCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo trúng tuyển sinh lớp 10

TP. HCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo trúng tuyển sinh lớp 10

Sở GDĐT TP.HCM cảnh báo việc kẻ gian nhắn tin thông báo trúng tuyển vào lớp 10, yêu cầu phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học là giả mạo.

Xem thêm
Từ khóa:   dự thi THPT quốc gia nên mang gì vào phòng thi phòng thi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ