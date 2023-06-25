Thí sinh được mang và không mang những gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thuận lợi nhất, các thí sinh lưu ý chỉ nên mang những vật dụng này vào phòng thi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT năm nay quy định rõ những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Cụ thể, thí sinh được mang bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam đối với môn địa lý. Các em học sinh đang ôn tập cho kỳ thi THPT - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM So với năm ngoái, quy chế này có 2 điểm mới. Thứ nhất, đã bãi bỏ quy định thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT cũng không còn quy định danh mục máy tính bỏ túi như các năm trước mà chỉ yêu cầu “không có chức năng soạn thảo văn bản”. Lịch thi THPT 2023 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Về vấn đề này, tại hội nghị trực tuyến về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Hùng Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ quyết định không ban hành danh mục các máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi do thị trường này đang biến động liên tục, rất khó để nêu rõ loại nào được sử dụng. Do đó, các trường cần hướng dẫn thí sinh sử dụng thiết bị phù hợp.

Theo thông tin từ VnExpress, các vật dụng khác bị cấm mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, các loại vũ khí, chất gây cháy nổ và các tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử. Nếu cố tình mang vào, thí sinh bị đình chỉ thi, đồng nghĩa bị hủy kết quả toàn bộ bài làm, không được công nhận tốt nghiệp THPT. Năm ngoái, có 50 em vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi. Trong đó, 6 em mang và sử dụng tài liệu, 44 em khác mang và dùng điện thoại trong phòng thi. Những vật dụng không được phép mang vào phòng thi - Ảnh: VnExpress Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Thí sinh phải làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Năm ngoái, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp là 98,57%.

TP. HCM: Cảnh báo tin nhắn lừa đảo trúng tuyển sinh lớp 10 Sở GDĐT TP.HCM cảnh báo việc kẻ gian nhắn tin thông báo trúng tuyển vào lớp 10, yêu cầu phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học là giả mạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-sinh-duoc-mang-va-khong-mang-nhung-gi-vao-phong-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-595592.html