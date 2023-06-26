Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Nghi vấn 3 luật sư bào chữa đã trốn sang nước ngoài?

Đời sống 26/06/2023 16:28

Chiều 26/6/2023, Công an tỉnh Long An đã giải đáp về nghi vấn 3 bị cáo trong vụ 'Tịnh Thất Bồng Lai' đã trốn qua nước ngoài.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào chiều 26/6/2023 đại diện Công an tỉnh Long An đã đưa thêm thông tin và trả lời với giới báo chí về vụ việc 3 bị cáo trong vụ 'Tịnh Thất Bồng Lai' đã chạy trốn qua nước ngoài. Đại diện Công an tỉnh Long An cho hay vẫn đang tiến hành tìm kiếm 3 bị cáo và chưa được hiện những người này có đang ở nước ngoài hay không.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Nghi vấn 3 luật sư bào chữa đã trốn sang nước ngoài? - Ảnh 1
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại "Tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh: Người lao động

Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi; ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM); Đào Kim Lân (56 tuổi; ngụ phường 9, quận 6, TP HCM) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi; ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM) có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Từ đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần 3 người này nhưng không luật sư nào đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.

Dẫn theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào đầu tháng 3, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, cho thấy các luật sư này đã có những hành vi phát tán trên không gian mạng xã hội những đoạn video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho 3 người này nhưng cả 3 không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.  Xác minh thêm, công an phường nơi những người này cư trú và thân nhân của họ đã xác nhận hiện họ không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Nghi vấn 3 luật sư bào chữa đã trốn sang nước ngoài? - Ảnh 2
Quyết định truy tìm của Công an tỉnh Long An - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm những người trên. 

Khi thấy những người này, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An (địa chỉ: số 46-48 Võ Văn Tần, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 02723.989200) hoặc điều tra viên Huỳnh Hưng, số điện thoại: 0819.337337 để phối hợp giải quyết.

Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm

Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM).

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