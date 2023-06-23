Bị hại Phạm Lệ Khanh kháng cáo, yêu cầu truy tố thêm tội danh đối với Trang Nemo và đồng bọn

Đời sống 23/06/2023 20:05

Theo bà Phạm Lệ Khanh, việc truy tố, xét xử đối với Trang Nemo vì 'Gây rối trật tự công cộng' là chưa giải quyết triệt để vụ án.

Theo thông tin từ VTC News, này 23/6, bà Phạm Lệ Khanh - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) và đồng phạm gây ra đã có đơn kháng cáo gửi TAND TP.HCM và TAND quận 1 (TP.HCM).

Bị hại Phạm Lệ Khanh kháng cáo, yêu cầu truy tố thêm tội danh đối với Trang Nemo và đồng bọn - Ảnh 1
Phạm Lệ Khanh và Trần My thắng kiện tại phiên tòa xét xử 16/6 - Ảnh: VTC News

Bà Khanh kháng cáo 1 phần bản án hình sự sơ thẩm do TAND quận 1, TP.HCM đã tuyên ngày 16/6.

Theo đơn kháng cáo, bà Khanh cho rằng TAND quận 1 chỉ xét xử các bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 mà Viện KSND quận 1, TP.HCM, truy tố.

Bị hại Phạm Lệ Khanh kháng cáo, yêu cầu truy tố thêm tội danh đối với Trang Nemo và đồng bọn - Ảnh 2
Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) tại phiên tòa xét xử ngày 16/6 - Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, qua những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm định công khai tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài tội danh các bị cáo bị VKS truy tố, các bị cáo còn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Vì thế bà Khanh đề nghị toà phúc thẩm huỷ bán án sơ thẩm do TAND quận 1 đã tuyên để điều tra, truy tố thêm tội danh cố ý gây thương tích.

Dẫn tin từ Vietnamnet, trước đó, TAND quận 1 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng mức án 9 tháng tù giam; Phan Hoài Nam 12 tháng tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị hại Phạm Lệ Khanh kháng cáo, yêu cầu truy tố thêm tội danh đối với Trang Nemo và đồng bọn - Ảnh 3
Vụ việc xảy ra tại cửa hàng Trang Nemo tại quận 1 - Ảnh: Sputnik News

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng trên mạng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ. Trang Nemo quả quyết, Trần My bán hàng dỏm nên hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lệ Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Phạm Lệ Khanh nói đỡ lời cho Trần My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo. Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh.

Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh. Vụ việc xảy ra trên sóng livestream của Trang Nemo có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau, sự việc này "ầm ĩ" trên mạng xã hội, gây tập trung đông người hiếu kỳ. Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 3%.

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