Công an tỉnh Long An truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Đời sống 12/06/2023 07:11

Công an tỉnh Long An truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai gồm: Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 12/6, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm 3 luật sư gồm: Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh. 

Động thái này được Công an tỉnh Long An đưa ra để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.

3 đối tượng trên là những luật sư bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng qua các đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an tỉnh Long An truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang truy tìm 3 người gồm: Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh. Ảnh: Báo Dân Việt 

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Miếng (SN 1966), ngụ phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Đào Kim Lân (SN 1967), ngụ phường 9, quận 6, TP.HCM và Đặng Đình Mạnh (SN 1968), ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nhưng các đối tượng này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. 

Dẫn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Công an tỉnh Long An truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 2
Luật sư Đặng Đình Mạnh tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm các những người nêu trên để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Ba người này là luật sư từng bào chữa cho ông Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Công an Long An yêu cầu: Khi thấy những người nêu trên nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An (địa chỉ: số 46-48 Võ Văn Tần, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 02723.989200) hoặc điều tra viên Huỳnh Hưng, số điện thoại: 0819.337337 để phối hợp giải quyết.

 

Nguyên nhân luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai bị triệu tập lần 2

Nguyên nhân luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai bị triệu tập lần 2

Vào ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã gửi giấy triệu lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh.

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