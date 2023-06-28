Thừa Thiên Huế: Thanh niên đẩy người phụ nữ bán thịt heo xuống hố rồi giở trò phi pháp

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng cướp tài sản.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 28/6, đại diện Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ Hồ Hải Quan (SN 1990, trú tổ dân phố Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Cán bộ đang lấy lời khai cuả nghi phạm - Ảnh: Báo VTC News

Trước đó, vào 10h ngày 24/6, sau khi ghé mua thịt heo của chị Đ.T.L. tại Km32+700 QL49 (thuộc thôn Tân Thọ, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà), Quan giả vờ đi xem rừng ở xung quanh sau đó lân la hỏi chị L. về ranh giới các thửa đất.

Lợi dụng lúc chị L. không để ý, Quan xô ngã chị L. xuống hố đất gần đó và sử dụng vũ lực đe dọa rồi cướp đi số tiền 1 triệu đồng cùng điện thoại Iphone 7 rồi tẩu thoát.

Cũng theo thông tin từ báo Lao Động, ngay khi nhận được tin báo của người dân, Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy xét, bắt giữ thành công Hồ Hải Quan khi y đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Nghi phạm và tang vật bị cướp - Ảnh: Báo Lao Động

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

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