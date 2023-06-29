'Cười ra nước mắt' chuyện nam sinh mang nhầm điều khiển máy lạnh thay vì máy tính đi thi THPT 2023: Thực hư ra sao?

Đời sống 29/06/2023 11:57

Mạng xã hội xôn xao thông tin một thí sinh mang nhầm điều khiển điều hòa, thay vì mang máy tính trong buổi làm bài thi Toán tốt nghiệp THPT 2023.

Theo thông tin từ VTC News, hình ảnh được dân mạng lan truyền chụp lại chiếc điều khiển điều hòa nằm gọn trong túi đựng giấy tờ dự thi và dụng cụ học tập của một thí sinh. Khoảnh khắc này ngay lập tức nhận về hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Đa số cư dân mạng đều “vừa thương, vừa buồn cười” vì sự nhầm lẫn của sĩ tử.

Theo hình ảnh lan truyền này, thí sinh là học sinh trường THPT Phú Xuyên A (Phú Xuyên, Hà Nội), tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm thi trường THPT Đồng Quan. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Đồng Quan khẳng định, hình ảnh lan truyền trên mạng không chính xác. Khi đã vào phòng thi, thí sinh không được phép mang theo điện thoại để chụp và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. "Tôi cho rằng hình ảnh đó chỉ để câu view", ông Bình nói.

'Cười ra nước mắt' chuyện nam sinh mang nhầm điều khiển máy lạnh thay vì máy tính đi thi THPT 2023: Thực hư ra sao? - Ảnh 1
Hình ảnh được lan truyền trên MXH với mức tương tác khủng - Ảnh: VTC News

Sau khi hoàn thành bài thi môn Văn và Toán, hôm nay (29/6), hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước tiếp tục thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên). 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, điều 54 Quy chế thi Tốt nghiệp quy định, mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật. Thí sinh vi phạm lỗi 1 lần, nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác, sẽ bị xử lý khiển trách. Thí sinh bị khiển trách trong bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi đó.

Thí sinh sẽ bị xử lý cảnh cáo nếu vi phạm một lần các lỗi như đã bị khiển trách một lần trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Lỗi này sẽ bị trừ 50% số điểm bài thi.

'Cười ra nước mắt' chuyện nam sinh mang nhầm điều khiển máy lạnh thay vì máy tính đi thi THPT 2023: Thực hư ra sao? - Ảnh 2
Các thí sinh lưu ý để tranh vi phạm quy tắc thi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các lỗi như: đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp và ra khỏi phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

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Từ khóa:   Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự thi THPT quốc gia thi đại học 2023

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