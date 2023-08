Bị can có hành vi xâm hại đồng giới trẻ chưa đủ 16 tuổi đã bị bắt tạm giam

Dẫn theo thông tin từ VietnamNet, tại huyện Châu Thành, cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Nhựt Trường (19 tuổi, ngụ tại xã Nhị Bình) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, bị can Trường bị bắt do quan hệ tình dục đồng giới với 1 bé trai sinh năm 2013. Hành vi của Trường bị gia đình bé trai phát hiện, đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Bị can Trường - Ảnh: VietnamNet

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, TP.HCM hiện có khoảng 1,8 triệu trẻ em (chiếm tỉ lệ 18,8% dân số TP); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm hơn 10.000 trẻ và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cộng đồng khoảng 19.500 trẻ. Năm 2021 TP có 114 trẻ em bị xâm hại, năm 2022 tăng lên 147 trẻ và tính trong 4 tháng đầu năm 2023 đã có 65 trẻ bị xâm hại.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em trong thời gian qua là một trong những vấn đề được ưu tiên.

Tuy nhiên, đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng, không chỉ là người lao động phổ thông có trình độ dân trí thấp mà đã phát sinh từ những người có nghề nghiệp ổn định, có trình độ dân trí cao, có địa vị xã hội.

Năm 2021 TP.HCM có 114 trẻ em bị xâm hại, năm 2022 tăng lên 147 trẻ và tính trong 4 tháng đầu năm 2023 đã có 65 trẻ bị xâm hại - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Phần lớn những người xâm hại trẻ em là nam giới và hầu hết các trẻ em bị xâm hại bởi người quen biết như họ hàng, hàng xóm, bạn của gia đình... Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng sự tin tưởng hay sức ảnh hưởng của mình hoặc dùng "lòng tốt" nhằm dụ dỗ, đe dọa để thực hiện hành vi.

Đặc biệt, nếu như trước đây địa bàn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em thường tập trung ở những địa điểm vắng vẻ, khu vực ngoại thành, thì thời gian gần đây, địa bàn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em là các khu vực công cộng thuộc các chung cư, trường học, công viên.

