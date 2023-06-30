Tối nay (30/6), Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2023

Đời sống 30/06/2023 18:38

Theo dự kiến tối nay, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024.

Theo thông tin từ VTC News, theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành hồi tháng 3, chậm nhất ngày 4/7 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cũng như đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh, thí sinh, Sở GD&ĐT đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện khâu chấm thi.

Nếu các công đoạn suôn sẻ, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đẩy sớm lịch công bố điểm thi, dự kiến vào tối nay. Sau khi công bố điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ duyệt điểm chuẩn. Theo kế hoạch đã công bố, thời gian công bố điểm chuẩn vào ngày 8 và 9/7.

Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp bậc THCS, trong đó hơn 115.000 em tham gia thi vào lớp 10 trên toàn thành phố. Theo chỉ tiêu được giao, các trường trên địa bàn sẽ tuyển 69.805 thí sinh vào hệ công lập (năm 2022 tuyển hơn 69.200 em).

 

Tối nay (30/6), Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2023 - Ảnh 1
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 - 2024 - Ảnh: VTC News

Số lượng thí sinh năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng hơn 1.000 thí sinh, do đó, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường THPT công lập cũng tăng. Cụ thể, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 năm nay là hơn 62%.

Trong hai ngày 10 và 11/6, các thí sinh hoàn thành 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi Toán và Ngữ văn diễn ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút, chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.

Điểm xét tuyển lớp 10 = (Điểm Toán + điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ +. Điểm ưu tiên.

Theo thông tin từ VietNamNet, Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10. Ngày 15/6, tỉnh này cũng đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của từng trường. Hưng Yên là địa phương đầu tiên trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Hiện tại, nhiều địa phương đã công bố điểm thi như Nghệ An, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Long An... giúp học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 các tỉnh năm 2023. 

Tối nay (30/6), Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2023 - Ảnh 2
Thời gian công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 của một số tỉnh - Ảnh: VietNamNet

Hà Nội và TP.HCM là hai thành phố có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất cả nước. Hà Nội có khoảng 105.000 thí sinh lớp 10. TP.HCM có 96.000 thí sinh dự thi và hơn 19.000 thí sinh chủ động không thi vào lớp 10. TP.HCM đã công bố điểm thi, trong khi Hà Nội dự kiến công bố điểm vào ngày 4/7 tới đây.

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