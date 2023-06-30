Tài xế xe tải lấn làn vượt ẩu đã gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Khoảng 7 giờ sáng nay (30/6) tại đường tỉnh 354 đi cầu Đăng, đoạn qua địa bàn xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, tài xế Hoàng Văn T. (SN 1996, ở Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển ô tô tải BKS 14C - 360.6X chạy theo hướng cầu Đầm đi cầu Đăng đã nhấn ga vượt một xe ô tô con đi cùng chiều và lấn sang làn đối điện. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Tiên Lãng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chiếc xe tải bị lật nghiêng, vỡ toàn bộ kính trước, đầu xe bẹp nhúm - Ảnh: báo Thanh niên Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Giao thông, chiều tối cùng ngày đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Cụ thể khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải không có nồng độ cồn và không dương tính với ma túy. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe tải điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lấn làn nên không kịp xử lý tình huống.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Giao thông Tại ở thời điểm đó, có hai xe máy đi theo hướng ngược lại mang BKS 17B3-302.0X do Phan Thanh T. (SN 1987, ở Đông La, Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển và xe máy 17B3-310.3X do Nguyễn Hữu L. (SN 1990, ở xã Minh Châu, Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển. Do xe ô tô tải đang lưu thông trên đường với tốc độ cao và trên xe chở hàng nặng nên khi lái xe phanh gấp và đánh lái để tránh 2 xe máy trên đã dẫn đến lật xe. Khi chiếc xe tải bị lật nghiêng đã đè vào 2 xe máy trên khiến anh Nguyễn Hữu L. và Phan Thanh T. tử vong tại chỗ. Lái xe tải Hoàng Văn T. cũng bị thương.

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