Ở Đà Lạt tiếp tục sạt lở tại bờ taluy cao hơn 30 mét khiến 1 nhà dân bị sập và hư hại toàn bộ. Đáng nói đây chính là vị trí bị sạt lở trước đó đã khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Dẫn theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 1/7/2023 tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bị sạt lở. Trong lúc cơ quan chức năng đang xử lý nền đất để tránh sạt lở và sửa vết nứt gãy lan rộng ở nền đất trên đường Yên Thế (cao hơn đường Hoàng Hoa Thám khoảng 30 m) thì bờ taluy còn lại đã gãy, rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám. Bờ taluy bằng bê tông này rớt từ độ cao khoảng 30 mét xuống khu vực đã sạt lở trước đó.

Trong quá trình rớt từ trên cao xuống, bờ taluy đã lao vào một căn nhà khiến căn nhà này bị hư hỏng. Thời điểm nay khu vực xung quanh đã được phong tỏa nên không gây thiệt hại về người. Bờ taluy còn lại trong vụ sạt lở tiếp tục gãy đổ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Nguyên nhân ban đầu được đánh giá là do bờ taluy đã gãy kết nối trước đó nên không chịu được áp lực nền đất đã gãy đổ. Theo một lãnh đạo TP Đà Lạt, việc bờ taluy đã đứt gãy, nguy cơ sạt lở cao nên chính quyền chủ động cho sạt phần taluy này để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo thông tin từ báo Lao động, cũng chính tại khu vực này vào rạng sáng 29/6/2023 đã xảy ra sự việc sạt lở bờ taluy khiến 1 biệt thự sạt trượt xuống bên dưới làm 2 người chết, 5 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hại hoàn toàn. Liên quan đến vụ sạt lở vào sáng 29/6/2023 làm 2 người chết tại phường 10, UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu cán bộ, viên chức, công chức tại một số cơ quan, đơn vị liên quan không đi khỏi địa bàn, chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng đang xử lý bờ taluy nơi vừa xảy ra sạt lở - Ảnh: Báo Lao động Về trách nhiệm quản lý nhà nước, UBND TP Đà Lạt đã tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân Trưởng phòng và các tập thể, cá nhân liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực trên.

Hé lộ nguyên nhân sạt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt khiến 7 người thương vong Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, xác định nguyên nhân ban đầu cũng như biện pháp khắc phục.

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