Cập nhật mới: Đèo Bảo Lộc chia cắt hoàn toàn, phân luồng giao thông qua đèo Con Ó

Theo thông tin từ VnExpress, chiều nay, quốc lộ 55 nối Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) qua hồ thủy điện Đa Mi lên TP Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Cây xanh gãy đổ, đất đá, từ trên các triền đồi đổ xuống chắn ngang khiến tuyến đường bị tê liệt.

Quốc lộ 55 dài 219 km, đi qua Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng. Đây là đường trục Đông - Tây liên kết các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. Riêng tại Bình Thuận, đoạn qua Tánh Linh - Đa Mi - Bảo Lộc là tuyến du lịch thu hút đông du khách từ TP HCM và các tỉnh phía nam đến hành hương, tham quan du lịch tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, hồ Đa Mi, TP Bảo Lộc và ngược lại.