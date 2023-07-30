Cập nhật mới: Đèo Bảo Lộc chia cắt hoàn toàn, phân luồng giao thông qua đèo Con Ó

Để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt, các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó.
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Theo thông tin từ VnExpress, chiều nay, quốc lộ 55 nối Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) qua hồ thủy điện Đa Mi lên TP Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Cây xanh gãy đổ, đất đá, từ trên các triền đồi đổ xuống chắn ngang khiến tuyến đường bị tê liệt.
Quốc lộ 55 dài 219 km, đi qua Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng. Đây là đường trục Đông - Tây liên kết các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế vùng. Riêng tại Bình Thuận, đoạn qua Tánh Linh - Đa Mi - Bảo Lộc là tuyến du lịch thu hút đông du khách từ TP HCM và các tỉnh phía nam đến hành hương, tham quan du lịch tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, hồ Đa Mi, TP Bảo Lộc và ngược lại.
Ông Trần Đình Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết đã ghi nhận ít nhất 5 điểm bị sạt lở trên quốc lộ này. Xe từ hướng Bình Thuận lên TP Bảo Lộc và ngược lại không thể di chuyển, đều phải quay đầu trở lại.
Ngoài tuyến quốc lộ 55, tại khu vực Đa Mi nối Tà Pao cũng xảy ra sạt lở, chia cắt huyện Tánh Linh và huyện Hàm Thuận Bắc.
Theo thông tin từ báo Lâm Đồng Online, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt, các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm.
Từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại Ngã 3 Madaguôi (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh), qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), ra Tỉnh lộ 725, về Ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại Quốc lộ 20. Từ hướng Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại.