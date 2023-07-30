Hiện lực lượng chức năng đang dồn lực lượng để giải cứu các chiến sĩ gặp nạn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14h45 ngày 30/7, bờ đất phía sau Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở nghiêm trọng. Một lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống khu nhà làm việc của các chiến sĩ ở đây làm 4 người mất tích. Cũng trong nguồn tin này, 4 chiến sĩ này vừa về trạm ăn cơm sau khi đi trực giải tỏa ách tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc thì gặp nạn.

Khu nhà hậu cần chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đè trong đất đá - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trong 3 ngày qua, khu vực đèo Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn liên tục. Căn nhà là trụ sở làm việc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại đèo Bảo Lộc có lưng dựa vào vách núi cao. Trong sáng 30/7, đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá lăn gây ách tắc giao thông. Toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc phải thực hiện cứu hộ, điều phối giao thông để giải phóng các điểm ách tắc trên đèo.

Khu nhà hậu cần của chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đất từ vách núi đè nát - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Hiện lực lượng chức năng đang dồn lực lượng để giải cứu các chiến sĩ gặp nạn. Đến 16h cùng ngày, toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc đã ách tắc hoàn toàn do đất đá từ vách núi đổ xuống, tràn qua toàn bộ mặt đường. Khi sạt lở, một lượng đất đá lớn còn đổ tràn lên một xe khách đi ngang qua. Một tảng đá lớn rơi xuống đèo Bảo Lộc - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ VnExpress, mưa lớn cũng khiến một số địa bàn ở TP Bảo Lộc bị ngập. Tại thôn 6, xã Đại Lào, nhiều nhà dân bị ngập gần 1 m; 200 m đường B’Lao Si rê ngập nửa mét, giao thông bị chia cắt. Ở 4 thôn khác của xã này có 10 khu vực dân cư và điểm trường mẫu giáo Đại Lào bị nước lũ tràn vào gây ngập, hư hỏng tài sản, hoa màu. Dòng xe ùn tắc kéo dài trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7 - Ảnh: VnExpress Tương tự, tại xã Lộc Châu, phường B’Lao trong cơn mưa lớn kéo dài từ sáng, nước suối Đại Lào dâng cao gây ngập hơn 30 hộ dân ở thôn Tân Ninh và Thôn 2. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân di dời tài sản và người già, trẻ em đến nơi an toàn.

Nóng: Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, giao thông ùn tắc Hôm nay (30/7), mưa kéo dài từ sáng đến trưa khiến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trên quốc lộ 20 xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá rơi, cây ngã đổ, việc lưu thông qua đèo trở nên khó khăn, nguy hiểm.

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