Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc: Đất đá đè trạm cảnh sát giao thông, 4 chiến sĩ mất tích

Đời sống 30/07/2023 16:50

Hiện lực lượng chức năng đang dồn lực lượng để giải cứu các chiến sĩ gặp nạn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 14h45 ngày 30/7, bờ đất phía sau Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở nghiêm trọng. Một lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống khu nhà làm việc của các chiến sĩ ở đây làm 4 người mất tích.

Cũng trong nguồn tin này, 4 chiến sĩ này vừa về trạm ăn cơm sau khi đi trực giải tỏa ách tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc thì gặp nạn.

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc: Đất đá đè trạm cảnh sát giao thông, 4 chiến sĩ mất tích - Ảnh 1
Khu nhà hậu cần chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đè trong đất đá - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong 3 ngày qua, khu vực đèo Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn liên tục. Căn nhà là trụ sở làm việc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại đèo Bảo Lộc có lưng dựa vào vách núi cao.

Trong sáng 30/7, đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá lăn gây ách tắc giao thông. Toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc phải thực hiện cứu hộ, điều phối giao thông để giải phóng các điểm ách tắc trên đèo.

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc: Đất đá đè trạm cảnh sát giao thông, 4 chiến sĩ mất tích - Ảnh 2
Khu nhà hậu cần của chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đất từ vách núi đè nát - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện lực lượng chức năng đang dồn lực lượng để giải cứu các chiến sĩ gặp nạn. Đến 16h cùng ngày, toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc đã ách tắc hoàn toàn do đất đá từ vách núi đổ xuống, tràn qua toàn bộ mặt đường. Khi sạt lở, một lượng đất đá lớn còn đổ tràn lên một xe khách đi ngang qua.  

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc: Đất đá đè trạm cảnh sát giao thông, 4 chiến sĩ mất tích - Ảnh 3
Một tảng đá lớn rơi xuống đèo Bảo Lộc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, mưa lớn cũng khiến một số địa bàn ở TP Bảo Lộc bị ngập. Tại thôn 6, xã Đại Lào, nhiều nhà dân bị ngập gần 1 m; 200 m đường B’Lao Si rê ngập nửa mét, giao thông bị chia cắt. Ở 4 thôn khác của xã này có 10 khu vực dân cư và điểm trường mẫu giáo Đại Lào bị nước lũ tràn vào gây ngập, hư hỏng tài sản, hoa màu.

Vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc: Đất đá đè trạm cảnh sát giao thông, 4 chiến sĩ mất tích - Ảnh 4
Dòng xe ùn tắc kéo dài trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7 - Ảnh: VnExpress

Tương tự, tại xã Lộc Châu, phường B’Lao trong cơn mưa lớn kéo dài từ sáng, nước suối Đại Lào dâng cao gây ngập hơn 30 hộ dân ở thôn Tân Ninh và Thôn 2. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân di dời tài sản và người già, trẻ em đến nơi an toàn.

 

Nóng: Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, giao thông ùn tắc

Nóng: Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, giao thông ùn tắc

Hôm nay (30/7), mưa kéo dài từ sáng đến trưa khiến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trên quốc lộ 20 xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá rơi, cây ngã đổ, việc lưu thông qua đèo trở nên khó khăn, nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   đèo Bảo Lộc sạt lở sạt lở mưa lớn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 34 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi