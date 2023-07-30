Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Tìm thấy 3 thi thể, 1 người còn mất tích

Đời sống 30/07/2023 21:41

Lúc 20h30, một lãnh đạo xã Đại Lào, TP Bảo Lộc cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy ba chiến sĩ cảnh sát đã tử vong trong khuôn viên trạm, còn một người dân vẫn đang mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 30/7, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phong tỏa khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân bị vùi lấp, mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành khẩn trương từ Đà Lạt xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời huy động các lực lượng dọn dẹp thông thoáng đường đèo Bảo Lộc để các phương tiện sớm lưu thông bình thường trở lại.

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Tìm thấy 3 thi thể, 1 người còn mất tích - Ảnh 1
Công tác cứu nạn nạn nhân bị vùi lấp, mất tích vẫn đang được triển khai rất khẩn trương - Ảnh: VietNamNet

Theo ghi nhận, lúc 18h cùng ngày, nhiều xe cơ giới cùng hàng chục cảnh sát túc trực, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, nhưng vẫn chưa tiếp cận được vị trí của 4 người mất tích.

Tới 20h, đã tìm được thi thể 3 nạn nhân gồm 2 chiến sĩ CSGT, 1 người dân; vẫn còn 1 người chưa tìm thấy.

Theo thông tin từ VnExpress, trưa nay, đèo Bảo Lộc đoạn qua xã Đại Lào cũng xuất hiện hai điểm sạt lở. Hàng tấn khối đất, nhiều hòn đá to từ triền đèo tràn xuống mặt đường đèo. Ở đoạn khác, cây xanh bật gốc đè lên một ôtô bán tải, và dây diện trung thế chắn ngang đường. Mưa lớn cũng khiến nước từ triền núi dồn xuống, tạo thành dòng chảy xiết trên mặt đường. Điểm sạt lở còn lại ở trên đèo tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai.

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Tìm thấy 3 thi thể, 1 người còn mất tích - Ảnh 2
Một xe khách bị đất đá đẩy về phía vực trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7 - Ảnh: VnExpress

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua ảnh hưởng gió mùa tây nam địa phương có mưa lớn và giông. Tại khu vực đèo Bảo Lộc lượng mưa đo được từ tối qua đến 15h chiều nay trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo.

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, hai làn xe, nằm trên quốc lộ 20 - một trong những tuyến chính từ TP HCM, Đồng Nai tới TP Đà Lạt. Với nhiều đoạn cua gấp, dốc cao, đèo là một trong những cung đường nguy hiểm với tài xế.

Các vụ sạt lở liên tiếp khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 bị chia cắt. Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam bị ngập nặng khiến các loại xe không thể lưu thông. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng các phương tiện vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm để tránh ùn tắc.

Mưa lớn cũng khiến nhiều địa điểm tại TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai... bị ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

 

 

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: 3 chiến sĩ công an bị đất đá vùi lấp đã hy sinh

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3 chiến sĩ CSGT tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc thì không may bị đất đá sạt lở vùi lấp, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

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