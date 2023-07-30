Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: 3 chiến sĩ công an bị đất đá vùi lấp đã hy sinh

Đời sống 30/07/2023 20:03

3 chiến sĩ CSGT tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc thì không may bị đất đá sạt lở vùi lấp, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều tối 30/7, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận có ba chiến sĩ CSGT hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Các chiến sĩ hy sinh nói trên thuộc tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Madaguôi, phụ trách nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại uý Lê Ánh Sáng và thượng uý Lê Quang Thành.

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: 3 chiến sĩ công an bị đất đá vùi lấp đã hy sinh - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 chiến sĩ CSGT hi sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, trước đó, khoảng 14h cùng ngày, khi xảy ra tình trạng sạt lở trên đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân...

Công an tỉnh đã giao các phòng nghiệp vụ CSGT, cảnh sát cơ động phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai tiến hành các biện pháp điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào các khu vực sạt, lở, nguy hiểm; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến đường.

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: 3 chiến sĩ công an bị đất đá vùi lấp đã hy sinh - Ảnh 2
Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khoảng 14h30, nhận được thông tin khu vực chốt CSGT đèo Bảo Lộc (nằm giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, 3 cán bộ chiến sĩ nói trên vội trở về chốt để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Bất ngờ một lượng lớn đất đá bị sạt lở đổ xuống chốt, vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ CSGT. Người dân tên là Ngọc Anh ở gần đó đã vào chốt hỗ trợ CSGT di dời trang thiết bị cũng bị đất đá vùi lấp.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của các cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài.

Đặc biệt, trong ngày 30/7, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến xế chiều trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc khiến nhiều điểm bị sạt lở; đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng...

Cập nhật mới: Đèo Bảo Lộc chia cắt hoàn toàn, phân luồng giao thông qua đèo Con Ó

Cập nhật mới: Đèo Bảo Lộc chia cắt hoàn toàn, phân luồng giao thông qua đèo Con Ó

Để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt, các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó.

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