Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê?

Sao quốc tế 29/09/2025 11:30

Ban tổ chức giải Kim Kê, một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc (cùng Hoa Biểu và Bách Hoa) đã công bố danh sách các hạng mục đề cử.

Khi danh sách đề cử giải Kim Kê được công bố, phim “Hoa hướng dương” hoàn toàn không có mặt ở bất kỳ hạng mục nào. Thông tin này được giới chuyên môn nhận định là không quá bất ngờ, bởi tác phẩm khó đáp ứng các tiêu chí nghệ thuật vốn khắt khe của một giải thưởng điện ảnh - truyền hình hàng đầu Trung Quốc.

Theo Phó Giáo sư Tạ Lệ Lệ (Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành Tâm lý học tội phạm), phim “Hoa hướng dương” là “một thất bại trong việc xây dựng nhân vật”. Bà cho rằng, kịch bản còn nhiều sơ hở logic, các tuyến nhân vật thiếu chiều sâu, trong khi cách thể hiện lại nặng tính khuôn mẫu.

Nhận xét thẳng thắn này cũng đề cập đến việc bộ phim “thổi phồng chiêu trò quảng cáo, biến nỗi đau của phụ nữ thành công cụ marketing, tạo cảm giác nữ quyền giả tạo và thiếu đồng cảm”. Trên thang điểm mười, Phó Giáo sư Tạ Lệ Lệ chỉ chấm 3 điểm cho bộ phim.

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê? - Ảnh 1

Đối với Triệu Lệ Dĩnh, việc phim “Hoa hướng dương” không được đề cử cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi diễn xuất. Nữ diễn viên từng được xem là gương mặt tiêu biểu của dòng phim truyền hình Hoa ngữ với nhiều vai diễn thành công. Tuy nhiên, dự án lần này cho thấy sự hạn chế trong việc chọn kịch bản, cũng như cách khai thác nhân vật chưa đủ mới mẻ để chinh phục khán giả lẫn giới chuyên môn.

Thực tế, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh luôn gắn liền với những kỳ vọng lớn từ công chúng. Sau giai đoạn thành công với các bộ phim cổ trang, việc chuyển hướng sang dòng phim hiện đại, tâm lý - xã hội vẫn còn để lại nhiều ý kiến trái chiều. Giới quan sát cho rằng, thay vì chỉ dựa vào sức hút cá nhân và độ phủ sóng, Triệu Lệ Dĩnh cần sự đột phá trong lựa chọn kịch bản và phong cách diễn xuất để khẳng định vị thế ở những giải thưởng danh giá.

Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê? - Ảnh 2Vì sao 'Hoa hướng dương' của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn vắng bóng ở giải Kim Kê? - Ảnh 3

"Hoa Hướng Dương" là bộ phim điện ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh, ra mắt vào tháng 4 năm 2025, trong đó cô đóng vai nữ chính Cao Nguyệt Hương và giữ vai trò nhà sản xuất, đánh dấu bước chuyển mình sang mảng điện ảnh của cô. Phim nhận được phản hồi tốt về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và nội dung khai thác đề tài phụ nữ, tuy nhiên doanh thu phòng vé lại không đạt kỳ vọng như ban đầu.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Trong năm 2025, những tác phẩm phát sóng của nữ diễn viên không đạt kỳ vọng khiến hình ảnh, tinh thần có phần đi xuống. Từ điện ảnh đến truyền hình, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đều bộc lộ hạn chế, gây ra nhiều tranh cãi.

