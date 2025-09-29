Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025

3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thông thuận, không có trắc trở. Con đường “thăng quan tiến chức” của bản mệnh cũng ngày càng rộng mở nhờ có được sự tín nhiệm của cấp trên. Tài lộc của con giáp này ngày càng vượng sắc khi nhận được khoản tiền bất ngờ từ việc trúng số, tiền thưởng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh đã kết hôn có cuộc sống khiến nhiều người ganh tỵ. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác giới. 

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với sự ngay thẳng giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm cao từ những người xung quanh. Nhờ nguồn thu nhập chính mà bản mệnh có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của người tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái và suôn sẻ. Với sự thích ứng linh hoạt, bản mệnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều khó khăn cùng với quý nhân phù trợ nên mọi việc đều tiến triển dễ dàng. Con giáp này nhờ biết cách tiết kiệm, chi tiêu khôn khéo nên đã mang lại nguồn tích lũy đáng kể.  

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên ổn định. Người đã có gia đình đang cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này. Người độc thân chưa đang tìm kiếm tình yêu cho đời mình. 

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

