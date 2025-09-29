Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025 11:45

3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, luôn có ý chí kiên cường, luôn cầu tiến trong cuộc sống, Nhờ vậy, bạn dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, thậm chí là thăng hoa không ai sánh bằng. Sau ngày mai, những người tuổi Dậu sẽ công thành danh toại, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, bạn sẽ tìm được một người hợp nhãn với mình. Vận may trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn, nên bạn hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội. Sau thời gian tìm hiểu, bạn và "nửa kia" sẽ hiểu nhau nhiều hơn và tình cảm từ đó cũng sinh sôi nảy nở.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây chính là thời điểm vàng son của con giáp may mắn này trong việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp. Tử vi cho biết bạn chính là con giáp được Thiên Hoàng soi sáng, sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công.

Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, bạn càng chịu khó, cần cù thì chẳn mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa. Người tuổi Ngọ hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tự tạo tiền đề cho mình phát triển triển trong tương lai.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có những dấu hiệu khá đáng mừng, bởi có thể bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Đặc biệt, trên phương diện tài lộc, người làm ăn chủ yếu gặp may mắn. Những người tuổi Tuất sẽ gặp được vận may bất ngờ hoặc nhờ việc làm ăn chăm chỉ, tuy hơi vất vả một chút nhưng thành quả vô cùng xứng đáng.

Ngoài ra, về vận trình tình cảm, những người độc thân có thể tìm đến một mối quan hệ mới đầy hứa hẹn. Bạn sẽ dần cảm thấy thư thái, sảng khoái và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Sau ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Video 3 giờ 51 phút trước
Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 8 giờ 53 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Sống khỏe 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Kể từ ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

Đúng 17h hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, kết thân với Thần Tài, 3 con giáp của cải đầy nhà, tài lộc trải dài từ Đông sang Tây, tiền bạc kéo đến nhà ào ào

3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ sau ngày 29/9/2025

3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ sau ngày 29/9/2025

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ