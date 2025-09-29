Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Đời sống 29/09/2025 09:13

Toàn bộ 4 thang máy trong một chung cư tại phường Định Công, Hà Nội bị hỏng hóc nghiêm trọng sau sự việc 3 đứa trẻ chơi ném dép làm hỏng van chữa cháy ngày 27/9.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, mạng xã hội xôn xao clip 3 em nhỏ tại một tòa chung cư thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) chơi ném dép ở hành lang làm hỏng van chữa cháy, khiến nước tràn vào thang máy gây hỏng nặng.

Theo clip được đăng tải, ngày 27/9 có 3 cháu nhỏ chơi ném dép tại sảnh tầng 5 tòa chung cư CT12B thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Một trong 3 cháu đã ném dép trúng vào van nước cứu hỏa gắn trên trần nhà khiến cho nước chảy lênh láng trong nhiều giờ liền. Nước đã tràn vào thang máy và gây lỗi thang máy.

Ban quản lý tòa chung cư cho biết sự cố này khiến nước tràn vào, khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng, trong đó đã khắc phục được 2 thang.

Ước tính, kinh phí để thay thế một thang máy mới vào khoảng hơn 2 tỷ đồng, gồm công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới.

Hiện vụ việc nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây nên sự việc trên là sự giáo dục của cha mẹ chưa nghiêm. Do đó, trẻ nhỏ chơi làm hỏng đồ thì cha mẹ phải đền là đúng. Nếu phải đền số tiền 2 tỷ đồng thì đó cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái.

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng - Ảnh 1
Thông tin trên mạng xã hội và khu vực 3 bé trai thi nhau ném dép - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng trẻ con nhỏ chơi đùa gây hỏng đồ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, số tiền đền như thế nào thì phải tính toán lại, chứ không phải đền cả một thang máy mới cho tòa nhà. Bên cạnh đó, trong vụ việc trên có 3 trẻ chơi, nhưng chỉ một em ném trúng van nước. Vậy thì gia đình 3 bé chia nhau đền hay chỉ gia đình trẻ ném trúng van nước phải đền.

Một số ý kiến cũng cho rằng Ban quản lý cũng phải có trách nhiệm, bởi khi sự việc xảy ra và kéo dài nhiều giờ nhưng ca trực không có phản ứng kịp thời dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Tòa nhà trên do Xí nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Thời gian qua, các tòa nhà do doanh nghiệp này xây dựng trong khu đô thị đã nhiều lần bị hỏng thang máy khiến cư dân bức xúc, trong đó có tòa nhà vừa xảy ra sự cố.

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng - Ảnh 2Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng - Ảnh 3
Khu vực 3 trẻ em ném dép giờ đã khô ráo - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 28/9, chị T. (mẹ của bé trai 7 tuổi vô tình gây ra sự cố) chia sẻ: “Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Các cháu chỉ chơi ném dép xem ai xa hơn, không ngờ lại gây hậu quả như vậy.

Khi biết chuyện, con tôi sợ hãi trốn sang nhà bạn, cả tối không dám ngủ. Gia đình tôi đã ngay lập tức làm việc với ban quản trị tòa nhà, mong sao việc sửa chữa không quá tốn kém”.

Theo chị T., hiện đơn vị bảo trì thang máy vẫn đang kiểm tra mức độ hư hỏng, chưa có con số chính thức về chi phí. Gia đình chị cũng bất ngờ trước tin đồn “2 tỷ đồng” đang lan truyền.

Một bảo vệ chung cư xác nhận sự cố khiến 2 thang máy phải dừng hoạt động, song 5 thang khác vẫn vận hành bình thường. “Ban quản lý và cư dân sẽ cùng thỏa thuận phương án xử lý, sau khi có kết quả giám định chính thức từ đơn vị bảo trì”, vị này cho hay.

Nghĩ bão tan, 13 thuyền viên lại ra biển, gặp gió lốc khiến 9 người mất tích

Nghĩ bão tan, 13 thuyền viên lại ra biển, gặp gió lốc khiến 9 người mất tích

Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều nơi xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   hư hỏng thang máy tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Video 3 giờ 48 phút trước
Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Đời sống 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 8 giờ 50 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Sống khỏe 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích nhiều ngày khi đi rừng

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích nhiều ngày khi đi rừng

Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ

Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ

Chiều ngày 29/9/2025, giá bán vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, thẳng lên 136,5 triệu đồng/lượng

Chiều ngày 29/9/2025, giá bán vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, thẳng lên 136,5 triệu đồng/lượng