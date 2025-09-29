Ba người trong một gia đình tử vong, khám nghiệm hiện trường hé lộ nguyên nhân

Đời sống 29/09/2025 05:05

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc 3 người trong một gia đình ở xã Trà Ôn tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/9, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc ba người trong một gia đình tử vong.

hoảng 10h cùng ngày, Công an xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ba người chết trong căn chòi lá của ông H.V.N. ở xã Trà Ôn.

Danh tính ba người được xác định gồm ông H.V.N. (66 tuổi), bà H.T.Nh. (68 tuổi - vợ ông N.) và con trai H.V.S. (37 tuổi, cùng ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Ba người trong một gia đình tử vong, khám nghiệm hiện trường hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Bước đầu nguyên nhân tử vong của ba nạn nhân nhiều khả năng là do bị điện giật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

