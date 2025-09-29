Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều nơi xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Theo thông tin từ VietNam+, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xuyên đêm tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên hai tàu mang số hiệu Thành phố Hồ Chí Minh bị chìm tại khu vực cảng Gianh.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ đêm ngày 29/9, tại bờ Bắc sông Gianh (Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị), khi bão giảm cấp, các thuyền viên, thợ kỹ thuật trên hai tàu cá đã lên trên tàu kiểm tra, cho nổ máy thử thì gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến tàu bị đứt neo và trôi tự do.

Thời điểm gặp nạn, trên hai tàu có 13 người; trong đó 4 người đã bơi vào bờ an toàn, 9 thuyền viên vẫn đang mất tích; hai tàu hiện đã bị chìm.

Ngay trong đêm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị Trịnh Thanh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh khiến việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 9 người mất liên lạc trên biển do bão Bualoi

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Hải đội Biên phòng 1 Quảng Trị đã hỗ trợ chăm sóc 4 người gồm: Nguyễn Chí Trọng (50 tuổi, Kiên Giang), Sa LêH (Hiếu, 37 tuổi, An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An), Trần Văn Đồng (40 tuổi, Thanh Hóa).

Hiện còn 9 thuyền viên còn mất tích với sơ bộ thông tin gồm: ông Năm (thuyền trưởng tàu BV92754, Kiên Giang cũ), ông Thọ (TP.HCM), Nguyễn Văn Sỹ (Nghệ An), Đức (39 tuổi, Nghệ An), Phan Thanh Nhân (Kiên Giang cũ), Bình (42 tuổi, Nghệ An), Anh, Xí, Quân (chưa rõ thông tin).

Báo cáo nhanh từ lực lượng chức năng sáng 29/9 cho biết hiện chưa xác định được vị trí của hai tàu bị nạn cùng các thuyền viên trên.

Lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm.

Cùng mẹ dắt trâu đi tránh bão số 10, nam sinh bị nước cuốn mất tích Trong lúc dắt trâu băng qua khe suối, đến vùng cao hơn đề phòng mưa lũ, nam sinh tại Quảng Trị không may bị nước cuốn mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-bao-tan-13-thuyen-vien-lai-ra-bien-gap-gio-loc-khien-9-nguoi-mat-tich-743153.html