Nghĩ bão tan, 13 thuyền viên lại ra biển, gặp gió lốc khiến 9 người mất tích

Đời sống 29/09/2025 09:05

Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều nơi xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa.

Theo thông tin từ VietNam+, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xuyên đêm tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên hai tàu mang số hiệu Thành phố Hồ Chí Minh bị chìm tại khu vực cảng Gianh.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ đêm ngày 29/9, tại bờ Bắc sông Gianh (Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, Quảng Trị), khi bão giảm cấp, các thuyền viên, thợ kỹ thuật trên hai tàu cá đã lên trên tàu kiểm tra, cho nổ máy thử thì gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến tàu bị đứt neo và trôi tự do.

Thời điểm gặp nạn, trên hai tàu có 13 người; trong đó 4 người đã bơi vào bờ an toàn, 9 thuyền viên vẫn đang mất tích; hai tàu hiện đã bị chìm.

 

Ngay trong đêm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị Trịnh Thanh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh khiến việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn.

Nghĩ bão tan, 13 thuyền viên lại ra biển, gặp gió lốc khiến 9 người mất tích - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 9 người mất liên lạc trên biển do bão Bualoi 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Hải đội Biên phòng 1 Quảng Trị đã hỗ trợ chăm sóc 4 người gồm: Nguyễn Chí Trọng (50 tuổi, Kiên Giang), Sa LêH (Hiếu, 37 tuổi, An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An), Trần Văn Đồng (40 tuổi, Thanh Hóa).

Hiện còn 9 thuyền viên còn mất tích với sơ bộ thông tin gồm: ông Năm (thuyền trưởng tàu BV92754, Kiên Giang cũ), ông Thọ (TP.HCM), Nguyễn Văn Sỹ (Nghệ An), Đức (39 tuổi, Nghệ An), Phan Thanh Nhân (Kiên Giang cũ), Bình (42 tuổi, Nghệ An), Anh, Xí, Quân (chưa rõ thông tin).

Báo cáo nhanh từ lực lượng chức năng sáng 29/9 cho biết hiện chưa xác định được vị trí của hai tàu bị nạn cùng các thuyền viên trên.

Lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm.

Cùng mẹ dắt trâu đi tránh bão số 10, nam sinh bị nước cuốn mất tích

Cùng mẹ dắt trâu đi tránh bão số 10, nam sinh bị nước cuốn mất tích

Trong lúc dắt trâu băng qua khe suối, đến vùng cao hơn đề phòng mưa lũ, nam sinh tại Quảng Trị không may bị nước cuốn mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 10 mất tích thuyền viên mất tích

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Bị mẹ chồng gây khó dễ vì cô vợ "hụt" của chồng, tôi có nên ra ở riêng?

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

4 năm sau cái ngày em lên xe hoa, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về em

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Thót tim khoảnh khắc xảy ra sạt lở đất tại khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lao Cai

Video 3 giờ 49 phút trước
Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Đời sống 4 giờ 43 phút trước
Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Đời sống 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đời sống 8 giờ 50 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên như 'cá gặp nước', tiền tài ào ào đổ về như suối, ngồi rung đùi hưởng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt vịt, món ăn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Sống khỏe 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

Ba bé trai ném dép vô tình làm hỏng 4 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó mưa lũ

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

TP.HCM: Va chạm với máy xúc, 2 vợ chồng thương vong

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích nhiều ngày khi đi rừng

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích nhiều ngày khi đi rừng

Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ

Quảng Ngãi: Xuất hiện 4 trận động đất kèm tiếng nổ trong một buổi sáng, độ lớn từ 2,6 và 3,6 độ

Chiều ngày 29/9/2025, giá bán vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, thẳng lên 136,5 triệu đồng/lượng

Chiều ngày 29/9/2025, giá bán vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng, thẳng lên 136,5 triệu đồng/lượng