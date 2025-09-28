Nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ khai gì khi bị bắt?

Đời sống 28/09/2025 16:02

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhung khai nhận nguyên nhân gây án xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Đối tượng cho rằng vợ mình từng có quan hệ tình cảm với anh Đ. và sau đó là anh N. nên nảy sinh ý định trả thù, gây ra thảm kịch đau lòng.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9, đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, Phú Thọ) đã dùng dao nhọn tấn công anh N.V.N. (SN 1988, trú Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995; vợ Nhung) ngay trên đoạn đường thuộc KCN Phú Hà. Hậu quả, cả anh N. và chị Y. tử vong tại chỗ.

Nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ khai gì khi bị bắt? - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, Phú Thọ) tại cơ quan điều tra. Ảnh: VietNamNet. 

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến nhà anh N.T.Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) rồi dùng dao đâm nạn nhân. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khoanh vùng, truy bắt đối tượng. Chưa đầy 2 giờ sau khi gây án, Vũ Phương Nhung đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ khai gì khi bị bắt? - Ảnh 2
Khu vực cổng KCN Phú Hà. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sau khi vụ việc xảy ra, anh Vũ Văn N (anh em họ, sinh sống cùng khu trọ với nghi can Nhung) chia sẻ, Vũ Phương Nhung và chị Y đã có với nhau 2 con; đứa lớn đang học tiểu học, còn đứa nhỏ học mẫu giáo. Nhung và vợ làm việc trong cùng Khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ, song ở 2 doanh nghiệp khác nhau.

Anh N cho hay, vợ chồng Nhung xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Chị Y đã rời nhà đến ở nơi khác nhiều tháng, song cả hai chưa ly hôn. Hai con gái của họ đang ở cùng bố và ông bà nội. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, tang lễ chị Y được tổ chức ở Tuyên Quang, anh N cho biết.

Nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ khai gì khi bị bắt? - Ảnh 3
Hiện trường người vợ và 1 người đàn ông tử vong. Ảnh: VietNamNet. 

Anh Phạm Huy H - bạn sống cùng khu trọ với anh Nguyễn Tiến Đ (SN 1985, nạn nhân tử vong thứ 3 trong vụ án) cho biết, vợ chồng anh Đ có 2 con nhỏ cùng sinh sống tại xóm trọ tại khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Theo anh H, thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung gọi anh Đ ra phía ngoài cổng xóm trọ nói chuyện. Chỉ vài phút sau, anh Đ ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ đã tử vong.

Đáng chú ý, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ cùng anh Đ và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ khai gì khi bị bắt? - Ảnh 4
Hiện trường nạn nhân Đ tử vong. Ảnh: VietNamNet. 

Anh Nguyễn Văn S (người sống cùng khu trọ với nạn nhân Đ, từng làm việc với nghi can Nhung) cho biết, trong công việc, cũng như ngoài đời anh chơi khá thân với Nhung. Khi sự việc xảy ra, anh S rất bất ngờ và sốc vì Nhung là người hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp.

Được biết, Nhung và chị Y. là vợ chồng, đã có 2 con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi). Chỉ vì sự nghi ngờ và ghen tuông mù quáng, Nhung đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ cùng hai người khác.

