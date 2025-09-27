Công an bước đầu xác định Nhung, 38 tuổi, trú xã Liên Minh, xảy ra mâu thuẫn tình ái với vợ là chị Y., 30 tuổi. Nhung nghi vợ từng có quan hệ với anh Đ., 40 tuổi và giờ là anh N., 37 tuổi.

Như trước đó VNExpress đưa tin, sự việc xảy ra lúc 20h10 ngày 26/9 tại khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú.

Đến hơn 22h cùng ngày, Nhung bị bắt để điều tra hành vi Giết người. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Nhung và chị Yến có hai con chung 4 tuổi và 7 tuổi.

Tối 26/9, Nhung cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh N. và vợ tử vong tại chỗ ở khu công nghiệp Phú Hà. Chưa dừng lại, Nhung chạy xe máy chừng 20 km xuống chỗ ở của anh Đạt ở phường Vân Phú để đâm anh này. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ xác hại vợ và ''tình địch". Ảnh: Báo Lao Động.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, anh T - người nhà của vợ chồng Nhung (tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) - cho biết, Nhung và chị Y đã có với nhau 2 con đang học tiểu học và mẫu giáo.

Anh T cho hay, Nhung làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà được khoảng 1 năm nay. Chị Y làm việc tại một công ty khác trong khu công nghiệp gần 1 năm nay (sau Nhung khoảng 2 tháng).

Rất đông người dân và công nhân đã đến xem vụ việc tại Khu công nghiệp Phú Hà. Ảnh: Báo Lao Động.

"Hai anh chị (Nhung và chị Y) đã xảy ra mâu thuẫn gia đình từ lâu. Chị Y đã nhiều tháng rồi không về nhà, nhưng cả hai chưa ly hôn. 2 con gái ở cùng bố và ông bà nội. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, tang lễ chị Y được tổ chức ở Tuyên Quang (quê nhà chị Y)" - anh T thông tin.

Về vụ việc này, ngay trong đêm 26/9, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án này là Vũ Phương Nhung.

Trực tiếp lấy lời khai đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, khoảng 20h10' ngày 26.9, tại đoạn đường Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phong Châu), Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh N.V.N và vợ là chị C.T.Y khiến anh N và chị Y tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe môtô Honda Wave màu xanh mang BKS 19K1 - 179.01 đến phường Vân Phú (chỗ ở của anh N.T.Đ), dùng dao đâm anh Đ khiến nạn nhân này sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.