Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái nên Vũ Phương Nhung ra tay sát hại 3 người ở Phú Thọ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tối 26/9 khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ, theo Công an tỉnh này, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Nghi phạm trong vụ án là Vũ Phương Nhung (38 tuổi, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ). Các nạn nhân lần lượt là NVN (37 tuổi, ngụ xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị CTY (30 tuổi, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ - vợ của Nhung) và NTĐ (40 tuổi, ngụ xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Nhung và chị CTY là vợ chồng, đã có 2 con (4 tuổi và 7 tuổi). Bước đầu, cơ quan Công an xác định do ghen tuông cho rằng vợ trước đây từng cặp bồ với anh Đ và hiện giờ đến anh N, nên đã ra tay sát hại cả 3 người.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26/9 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (SN 1988, trú xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995, trú khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ; là vợ của Nhung).

Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đi xuống chỗ ở của anh N.T.Đ. (SN 1985, trú Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi tạm trú Khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả, anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra, xác minh vụ việc.

Khi bắt giữ được Vũ Phương Nhung, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng trực tiếp lấy lời khai nghi phạm.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung về hành vi giết người.

