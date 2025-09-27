Vũ Phương Nhung do mâu thuẫn tình ái đã dùng dao nhọn đâm chết vợ cùng hai người đàn ông.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ vào ngày 26/9. Đối tượng là Vũ Phương Nhung (SN 1987, ở khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng là Vũ Phương Nhung (SN 1987, ở khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo công an, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đoạn đường thuộc Khu công nghiệp Phú Hà (phường Phong Châu), Vũ Phương Nhung đã dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (SN 1988, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995, vợ Nhung) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy biển số 19K1 -179.01 tới Khu 3, phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ) đâm anh N.T.Đ. (SN 1985, xã Thanh Ba, Phú Thọ), khiến người này tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau đó.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình; cùng với đó, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Kết quả, trong vòng chưa đầy 2 giờ, lực lượng công an đã làm rõ nghi can gây ra vụ trọng án là Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ). Bước đầu, Nhung khai nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

