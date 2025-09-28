Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái

Sao quốc tế 28/09/2025 18:26

Bộ phim cổ trang Sinh Vạn Vật do Dương Mịch thủ vai chính đang trở thành tâm điểm chú ý với hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, được đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn nội dung.

Trên nền tảng Douban, tác phẩm "Sinh Vạn Vật" đã đạt số điểm 7.2, phản ánh sự đón nhận tích cực từ khán giả.

Tuy nhiên, ngay khi vừa phát sóng, Sinh Vạn Vật đã gây tranh luận vì bị cho rằng có nhiều điểm tương đồng với bộ phim Hỏa Vũ Hoàng Sa (TVB, 2006). Cả hai đều lấy bối cảnh xã hội phong kiến, mở đầu bằng tình tiết nữ chính bị thổ phỉ bắt cóc và từ đó xoay quanh vấn đề trinh tiết cùng những áp lực của lễ giáo đè nặng lên người phụ nữ.

Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái - Ảnh 1

Trái ngược với thành công vang dội của Sinh Vạn Vật về cả rating lẫn danh tiếng, Hỏa Vũ Hoàng Sa năm 2006 lại không được khán giả đón nhận như kỳ vọng.

Dù là một dự án quy mô lớn với bối cảnh hùng vĩ trên vùng đất Hoàng Thổ cao nguyên, bộ phim khi lên sóng bị chê hình ảnh quá vàng úa, cộng thêm nội dung nặng nề, phức tạp khiến người xem khó tiếp cận. Kết quả, bộ phim không đạt được thành tích ấn tượng như mong đợi.

Nghi vấn phim 'Sinh Vạn Vật' của Dương Mịch đạo nhái - Ảnh 2

Trong một sự kiện tại Trung Quốc, Trần Hạo - người từng tham gia Hỏa Vũ Hoàng Sa đã được hỏi về việc hai bộ phim bị mang ra so sánh.

Nam diễn viên bày tỏ: "Tôi rất thích Hỏa Vũ Hoàng Sa, nhưng đúng là thấy không đáng cho bộ phim. Có thể khi đó khán giả chưa thực sự sẵn sàng đón nhận một tác phẩm nặng tính hiện thực và nhiều góc khuất như vậy".

Anh cũng chia sẻ rằng trong một lần gặp lại đồng nghiệp Hoàng Đức Bân, cả hai đều tin rằng nếu ê-kíp sản xuất như Tịch Kỳ Nghĩa, Lâm Bảo Di… tái hợp, họ chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra những "tia lửa" sáng tạo. Trần Hạo còn khẳng định, nếu Hỏa Vũ Hoàng Sa được làm lại một lần nữa, chắc chắn hiệu quả sẽ bùng nổ hơn xưa.

Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025

Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025

Mới đây, bộ phim “Sinh vạn vật” chính thức ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm ăn khách trên Weibo. Điều này không chỉ cho thấy sức hút lớn của phim mà còn khẳng định vị thế của Dương Mịch trong làng giải trí Hoa ngữ.

Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

