Sau ngày mai, thứ Hai 29/9/2025, trời cho điềm lành, 3 con giáp tiền bạc lai láng, tài lộc rủng rỉnh, tình duyên may mắn khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2025 20:50

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có sự sáng tạo không giới hạn trong công việc. Bản mệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ưu tú với những sáng kiến mà không phải ai cũng ngờ đến. Chính điều này giúp cho bản mệnh tiếp tục khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình tại công ty.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khởi sắc và ổn định. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có dấu hiệu phai nhạt, rạn nứt. Để mọi chuyện được vui vẻ trở lại, bạn cần phải có sự thay đổi khi cư xử với người bạn đời của mình. 

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ dần dà rộng mở. Con giáp này biết được thế mạnh cũng như những điểm yếu của bản thân nên bạn luôn biết cách vận dụng khéo léo vào trong công việc. Điều này khiến cho cấp trên khá hài lòng và cân nhắc bạn vào những vị trí quan trọng hơn. 

Vận trình tình duyên trầm ổn. Con giáp này và người yêu có được sự gắn kết bền chặt nên dù đối diện với khó khăn nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Bạn và đối phương đều biết rằng mối quan hệ này thật sự quan trọng nên luôn cố gắng vun đắp và có kế hoạch dài lâu.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều được tiến hành đúng như nguyện vọng mong muốn. Song, bản mệnh chớ nên tham gia vào chuyện bao đồng để tránh mang họa vào thân. 

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. May mắn là bạn tìm được một người luôn biết cách quan tâm và cảm thông với những khó khăn mà bạn phải gánh chịu. Người độc thân có thêm nhiều cơ hội làm quen với người khác giới nhờ đào hoa vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

