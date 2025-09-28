Đến 12h30, lực lượng cứu hộ đưa hai người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đến 13h30 tìm thấy ba công nhân nhưng đã tử vong. Hiện sức khỏe hai công nhân ổn định, đang được điều trị tại Khoa Chấn thương.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sự cố khí trong hầm lò Công ty Than Dương Huy (Quảng Ninh) trưa 28.9 khiến 3 công nhân tử vong, 2 người bị thương; lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 28.9, tại khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (P.Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra sự cố khí trong hầm lò, làm bị thương 2 công nhân và khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ (đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy) bị mắc kẹt.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) huy động lực lượng, phương tiện triển khai cứu hộ. Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 công nhân bị thương ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến 13 giờ 30 phút, cả 3 công nhân còn lại được tìm thấy nhưng đều đã tử vong.

2 công nhân bị thương ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Ảnh: Báo Thanh Niên. Ngay trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên 2 công nhân bị thương. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Chấn thương. Ông Khắng khẳng định tỉnh và ngành y tế sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe, đồng thời yêu cầu Công ty Xây lắp mỏ TKV hỗ trợ gia đình người lao động, giúp công nhân yên tâm điều trị. Theo thông tin VNExpress, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND phường Mông Dương hỗ trợ gia đình công nhân gặp nạn ở mức tối đa. Bước đầu Công ty than Dương Huy hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 500 triệu đồng, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người và Công đoàn tập đoàn hỗ trợ 20 triệu/người. Công ty than Dương Huy có trụ sở ở khu phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Hanh, tổng diện tích khai trường là 830 ha.

