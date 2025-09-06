Ngôi nhà của gia đình ông Chung theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày: phần dưới xây gạch làm kho, bên trên quây gỗ và sàn là nơi sinh hoạt.
Theo báo Lao Động, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h50 tại nhà ông Hoàng Văn Chung (thôn Vi Lạp, xã Bằng Thành). Thời điểm trên, gia đình ông Chung dọn ba mâm cơm cho 20 người ăn.
Sàn gỗ cao hơn 3 mét bất ngờ gãy đổ, mọi người rơi xuống nền đất phía dưới. Hai người bị chấn thương nặng liên quan đến cột sống và gãy tay được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. 4 bị thương nhẹ được đưa tới Trung tâm Y tế Pắc Nặm điều trị.
Tại hiện trường, nhiều tấm gỗ bị mối mọt, vỡ vụn sau khi gãy đổ. Ngôi nhà của ông Chung được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày: phần dưới xây gạch làm kho, bên trên quây gỗ và sàn là nơi sinh hoạt.
Theo VNExpress, theo ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, nguyên nhân ban đầu có thể do các xà ngang chính bị mối mọt, không chịu được tải trọng khi có nhiều người cùng ngồi.
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho hai người bị thương nặng mỗi người 2 triệu đồng, bốn người còn lại mỗi người 500.000 đồng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều nhà sàn trên địa bàn được xây dựng lâu năm, gỗ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cần kiểm tra, gia cố hoặc thay thế kịp thời các hạng mục hư hỏng.