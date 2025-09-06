Tài xế đột ngột lên cơn co giật, khiến xe mất kiểm soát, bốc cháy lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Một chiếc xe ô tô đang bốc cháy đã bay lên không trung và lao qua 4 làn đường trên xa lộ Long Island, Mỹ, trong một vụ tai nạn vào hôm 3/9. Tài xế là người đàn ông 70 tuổi không rõ danh tính ở Brentwood đã bị co giật khi đang lái xe.

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

