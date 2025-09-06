Xe buýt đang di chuyển với tốc độ thì mất lái lao xuống vực khiến 15 người tử vong, 16 người bị thương

Một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng đã khiến ít nhất 15 hành khách thiệt mạng và 16 người khác bị thương ở Sri Lanka. Chiếc xe đã lao xuống sườn đồi gần thị trấn Wellawaya, thuộc vùng núi Ella của tỉnh Uva, vào đêm ngày 4/9.

