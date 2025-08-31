Chính quyền địa phương nhận tin báo liền tổ chức lực lượng đến hiện trường làm rõ nguyên nhân. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận bên trong có một lượng lớn xác pháo tự chế, phần lớn đã bị đốt cháy đen.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 31/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra nguyên nhân khiến căn nhà cấp 4 ở xã Gia Hiệp đổ sập, hư hỏng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Tối qua (30/8), nhiều người nghe tiếng nổ lớn vang lên bên trong căn nhà cấp 4 do ông N.H.T đang thuê ở thôn Phú Hiệp 3, xã Gia Hiệp. Những người sống xung quanh chạy đến kiểm tra thì thấy tường, vách và trần nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng. May mắn không có thương vong về người.

Theo thông tin báo Dân Trí, nhận tin báo, lực lượng Công an xã Gia Hiệp cùng các cơ quan chức năng đến ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đồ đ ạc b ên trong nhà h ư h ỏng sau vụ sập. Ảnh: VietNamNet.

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định căn nhà trên được gia đình ông Nguyễn Hữu Từ cho một người khác thuê để ở. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong căn nhà không có ai nên vụ nổ không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường xuất hiện lượng lớn xác pháo tự chế.

