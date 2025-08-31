Nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực, song lực lượng điều tra sẽ có kết luận điều tra chính thức sau.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 31/8, lãnh đạo UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết trên địa bàn mới phát hiện chiếc ô tô dưới vực sâu tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Kiểm tra giấy tờ đi kèm trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh). Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7/2025. Tại hiện trường chiếc ô tô đã bị biến dạng, bên trong có một thi thể đã phân hủy mạnh. Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực, song lực lượng điều tra sẽ có kết luận điều tra chính thức sau.

Khi kiểm tra thông tin, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là người thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh). Được biết, đây là một người ở độ tuổi trung niên. Hiện gia đình nạn nhân đã đến làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân về quê an táng. Nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực. Ảnh: Báo Người Lao Động. Mẫu Sơn là một dãy núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Đầu phía Đông dãy núi giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là dãy núi có địa hình và hệ sinh thái vùng núi cao và đa dạng. Độ cao trung bình của dãy núi 800-1.000 m so với mực nước biển, với hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao từ 600 m trở lên. Từ lâu, Mẫu Sơn được coi là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút khách du lịch từ gần xa. Tuy nhiên cung đường di chuyển lên đỉnh Mẫu Sơn quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

