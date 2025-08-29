Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước

Đời sống 29/08/2025 12:32

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin tìm kiếm nam sinh do người thân đăng tải. Theo đó, nam sinh H. rời nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tìm thấy thi thể một nam sinh trên sông Sêrêpốk và bàn giao cho gia đình mai táng. Nạn nhân được xác định là em H.N.T.H. (18 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, chiều tối ngày 28/6, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 nhận được tin báo phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Thời điểm tiếp cận hiện trường trời đã tối, mưa lớn, nước sông chảy xiết nên công tác cứu nạn cứu, cứu hộ gặp khó khăn.

Thời điểm này, do trời bắt đầu tối, mưa lớn và nước sông chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, lực lượng chức năng đã thành công trục vớt được thi thể nam sinh.

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước - Ảnh 2
Nam sinh H. rời nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin tìm kiếm nam sinh do người thân đăng tải. Theo đó, nam sinh H. rời nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy.

Dù người thân đã nỗ lực liên lạc nhưng không thành công và đã nhờ cộng đồng cùng cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, gia đình nạn nhân đã nhận được thông tin đau lòng về việc tìm thấy thi thể của em.

Được biết, nam sinh H. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã đỗ vào một trường đại học.

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Tối 26/8, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, lực lượng chức năng đã phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ thuộc địa bàn phường.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh mất tích tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 3 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 17 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 32 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 47 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 53 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 57 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 3 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'

Thu hồi toàn quốc lô mỹ phẩm quảng cáo lố 'trắng sáng như Thái Dương'