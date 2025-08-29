Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin tìm kiếm nam sinh do người thân đăng tải. Theo đó, nam sinh H. rời nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tìm thấy thi thể một nam sinh trên sông Sêrêpốk và bàn giao cho gia đình mai táng. Nạn nhân được xác định là em H.N.T.H. (18 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Lao Động, trước đó, chiều tối ngày 28/6, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 nhận được tin báo phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Thời điểm tiếp cận hiện trường trời đã tối, mưa lớn, nước sông chảy xiết nên công tác cứu nạn cứu, cứu hộ gặp khó khăn.

Thời điểm này, do trời bắt đầu tối, mưa lớn và nước sông chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, lực lượng chức năng đã thành công trục vớt được thi thể nam sinh.

Nam sinh H. rời nhà vào chiều 26/8 bằng xe máy. Ảnh: Báo Dân Trí.

Dù người thân đã nỗ lực liên lạc nhưng không thành công và đã nhờ cộng đồng cùng cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, gia đình nạn nhân đã nhận được thông tin đau lòng về việc tìm thấy thi thể của em.

Được biết, nam sinh H. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã đỗ vào một trường đại học.

