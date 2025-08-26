Sau khi sinh bé gái, bà H. đã bỏ con tại hiện trường, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn. Một người thân của bà H. cho biết, người phụ nữ này có chồng và 3 con nhưng đã ly hôn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 26/8, cơ quan chức năng TP.HCM đã xác định được thân nhân của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn tại một con hẻm trên quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (TP.HCM), mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Bà H. (ở Đồng Nai) được xác định là người sinh ra bé gái sơ sinh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo đó, bà H. (ở Đồng Nai) được xác định là người sinh ra bé gái sơ sinh tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Sau khi sinh bé gái, bà H. đã bỏ con tại hiện trường, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn. Một người thân của bà H. cho biết, người phụ nữ này có chồng và 3 con nhưng đã ly hôn.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, vào hơn 6h sáng ngày 25/8, một công nhân tan ca đi làm về thì phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong con hẻm cạnh một khu du lịch đã ngừng hoạt động, cách Quốc lộ 51 khoảng 35 m thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ. Người này đã lập tức trình báo công an.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và đưa thi thể bé về nhà xác.

Qua trích xuất camera an ninh khu vực, khoảng 0h13 cùng ngày, một xe ôtô dừng lại trên Quốc lộ 51, sau đó có 3-4 người bước xuống. Đến 0h26, những người này lên xe rời đi. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều dấu vết gồm nhau thai, vết máu cùng bộ đồ dính máu nghi mặc lúc sinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp điều tra vụ phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại con hẻm gần quốc lộ 51.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xac-inh-danh-tinh-nguoi-me-trong-vu-thi-the-be-gai-so-sinh-khong-nguyen-ven-o-tphcm-loi-khai-gay-buc-xuc-740855.html